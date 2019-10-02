Всплыли детали загадочной гибели девушки-солдата ВСУ

Анастасия Витовская (коллаж: РБК-Украина)

Солдат ВСУ Анастасия Витовская получила небоевое ранение

Анастасия Витовская погибла на Донбассе 27 сентября, получив множественные осколочные ранения неподалеку города Зализное. Ранее сообщалось, что 21-летняя солдат 24-го отдельного штурмового батальона ВСУ "Айдар" погибла от рук боевиков. Но позже в батальоне появилось подтверждение, что это небоевая потеря.

С просьбой не героизировать гибель девушки-солдата обратился в Facebook главред проекта "Новинарня" Дмитрий Лиховий.

Расследование смерти Анастасии Витовской продолжается. И одной из основных версий является неосторожное обращение с оружием. Кроме того рассматривается убийство сослуживцами и самоубийство.

"Взрыв гранаты или неосторожное поведение, или убийство своими же. Да, к сожалению, бывает. И с девушками в ВСУ на Донбассе тоже. Различные отношения между несколькими разными людьми с оружием", - пишет Лиховий.

По словам журналиста, одной из версий является самоубийство, но эта версия не основная, поскольку девушка "не была склонна".

Загадочные детали гибели солдата "Айдара" Анастасии Витовской (скрин: facebook.com/dmytro.lykhoviy)

А военнослужащие 53-й отдельной механизированной бригады на условиях анонимности рассказали, что Анастасия могла покончить с собой, пишет Обозреватель.

Они рассказали, что девушка якобы подорвала себя гранатой в туалете. Но версия неосторожного обращения с оружием также рассматривается.

Анастасия служила во взводе материального обеспечения "Айдара". У молодой девушки осталс маленький сын.

Загадочные детали гибели солдата "Айдара" Анастасии Витовской (скрин: facebook.com)