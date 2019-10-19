На Донбассе нашли мертвым агента ФБР: он загадочно исчез три года назад

На Донбассе нашли мертвым агента ФБР Билли Рейли (фото: facebook.com)

Агента ФБР жестоко убили на Донбассе

На Донбассе нашли тело пропавшего три года назад сотрудника Федеральной службы безопасности США Билли Рейли. Агент был жестоко убит, а его тело выявили на оккупированной части Донбасса.

Американское издание Wall Street Journal провело собственное расследование и опубликовало его результаты.

Билли Рейли был внештатным сотрудником ФБР. В 2015 году он поехал на Донбасс и практически сразу исчез. Согласно информации издания, американец был специалистом по Ближнему Востоку - он следил за исламскими террористами и обличал тех, кто интересуется джихадом.

Рейли отправился на ростовскую базу сепаратистов "Новороссия" после того, как был сбит малайзийский Boeing. И вскоре исчез при загадочных обстоятельствах. Американские журналисты выяснили, что агент Рейли был жестоко убит.

Теперь же в ФБР отрицают причастность к командировке своего внештатного сотрудника, а его поездку называют самовольной. Кроме того, после публикации результатов расследования, вербовщик "Новороссии" заявил, что Рейли якобы жив, а к его пропаже причастны россияне "из конторы".

По данным Wall Street Journal куратор Рейли попросил его заняться расследованием катастрофы Boeing 777. Тогда же Рейли узнал, что его прадед был уроженцем Донбасса.

Зимой 2015-го Билли сказал родителям, что поедет в Россию. На территорию Донбасса он планировал попасть через Ростов с автоколонной с "гуманитаркой". Кроме того, Рейли якобы заполнил анкету добровольца "Новоросии".

Расследование пришло к выводу, что 15 мая 2015 агент ФБР прилетел в Москву, где на Курском вокзале встретился с вербовщиком Михаилом Полинковым (по прозвищу "Криштали"). А 25 июня Рейли пытался пересечь украинскую границу вместе с российскими наемниками. После этого связь с агентом ФБР оборвалась.

Семья Билли безуспешно пыталась найти его с августа 2015-го, а в ноябре 2018-го им сообщили, что тело Рейли было обнаружено 10 июля 2015 года в водохранилище неподалеку от оккупированной Дибровки Донецкой области.

Причиной смерти агента ФБР стали проникающие ножевые ранения грудной клетки. Рейли был похоронен в Шахтерске. В апреле 2019-го родители перезахоронили тело сына в Детройте.