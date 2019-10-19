На Донбасі знайшли мертвим агента ФБР: він загадково зник три роки тому

На Донбасі знайшли мертвим агента ФБР Біллі Рейлі (фото: facebook.com)

Агента ФБР жорстоко вбили на Донбасі

На Донбасі знайшли тіло зниклого три роки тому співробітника Федеральної служби безпеки США Біллі Рейлі. Агент був жорстоко убитий, а його тіло виявили на окупованій частині Донбасу.

Американське видання Wall Street Journal провело власне розслідування і опублікувало його результати.

Біллі Рейлі був позаштатним співробітником ФБР. У 2015 році він поїхав на Донбас і практично відразу зник. Згідно з інформацією видання, американець був фахівцем по Близькому Сходу - він стежив за ісламськими терористами і викривав тих, хто цікавиться джихадом.

Рейлі відправився на ростовську базу сепаратистів "Новоросія" після того, як був збитий малайзійський Boeing. І незабаром зник при загадкових обставинах. Американські журналісти з'ясували, що агент Рейлі був жорстоко убитий.

Тепер у ФБР заперечують причетність до відрядженні свого позаштатного співробітника, а його поїздку називають самовільною. Крім того, після публікації результатів розслідування, вербувальник "Новоросії" заявив, що Рейлі нібито живий, а до його зникнення причетні росіяни "з контори".

За даними Wall Street Journal куратор Рейлі попросив його зайнятися розслідуванням катастрофи Boeing 777. Тоді ж Рейлі дізнався, що його прадід був уродженцем Донбасу.

Взимку 2015-го Біллі сказав батькам, що поїде в Росію. На територію Донбасу він планував потрапити через Ростов з автоколоною з "гуманітаркою". Крім того, Рейлі нібито заповнив анкету добровольця "Новоросії".

Розслідування прийшло до висновку, що 15 травня 2015 агент ФБР прилетів до Москви, де на Курському вокзалі зустрівся з вербувальником Михайлом Полінковим (на прізвисько "Кришталі"). А 25 червня Рейлі намагався перетнути український кордон разом з російськими найманцями. Після цього зв'язок з агентом ФБР обірвалася.

Сім'я Біллі безуспішно намагалася знайти його з серпня 2015-го, а в листопаді 2018-го їм повідомили, що тіло Рейлі було виявлено 10 липня 2015 року у водосховищі неподалік від окупованій Дібровки Донецької області.

Причиною смерті агента ФБР стали проникаючі ножові поранення грудної клітини. Рейлі був похований в Шахтарську. У квітні 2019-го батьки перепоховали тіло сина в Детройті.