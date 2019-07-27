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На Донбассе ликвидировали российского подполковника (фото)


По официальной версии он погиб в Дагестане

На Донбассе ликвидировали подполковника спецназа ГРУ Генштаба РФ Александра Кононова. Но по документам официальным местом его гибели считается Дагестан. На странице в Twitter "Ху**ый москаль" опубликовали фото российского наемника Кононова, а также его могилу.

Отметим, что Александр Кононов был командующим спецподразделения, полностью состоящим из офицеров. Журналист Юрий Бутусов считает, что его место службы – либо центр специального назначения "Сенеж", либо центр специального назначения Сил специальных операций РФ в Кубинке.

Скриншот поста (twitter.com/bad_moskal)

В комментариях к посту подписчики выразили свои эмоции в ярких выражениях.

  • Собаке собачья смерть.
  • На граните написано НАХ :)
  • Памятник, как бандосу из 90-х. та же порода.
  • Хорошо было бы вся русня в таких красивых дорогих кладбищах.

Скриншот комментариев (twitter.com/bad_moskal)

Как мы ранее писали, военные ВСУ из 93-й ОМБР Холодный Яр показали в сети видео ликвидации огневой позиции оккупантов около Авдеевской промзоны на Донбассе. Поразить цели с поразительной точностью удалось благодаря работе минометчиков и коптеров и тепловизоров, которые бойцам передают волонтеры.

Также мы писали о том, что в районе проведения ООС воины ВСУ нанесли сокрушительный удар по позициям оккупантов, ликвидировав четырех "ДНРовцев". Успешная операция попала на видео.

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