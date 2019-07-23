Дали бы карт-бланш: воины показали видео ликвидации позиций врага и обратились к украинцам

Фото: коллаж РБК-Украина

Военные поблагодарили волонтеров и неравнодушных за помощь с дронами и тепловизорами

Военные ВСУ из 93-й ОМБР Холодный Яр показали в сети видео ликвидации огневой позиции оккупантов около Авдеевской промзоны на Донбассе. Поразить цели с поразительной точностью удалось благодаря работе минометчиков и коптерив и тепловизоров, которые бойцам передают волонтеры. Как сообщили "холодноярцы" на своей странице в Facebook, ролик опубликовал Роман Мустафаев из 20-го мотопехотного батальона бригады, который воевал в том районе.

Отмечается, что совместные действия командования батальона, разведки и минометного взвода позволили подразделению иметь почти круглосуточное прикрытие и возможность мгновенно подавлять любые вражеские провокации. А еще - удерживать самую "горячий" участок Авдеевской промзоны без потерь.

Как только боевики открывали огонь, в воздух поднимался дрон и фиксировал вражескую позицию.

"После этого была адекватный ответ. На видео зафиксировано полное уничтожение огневой позиции противника. Точность работы бьет все рекорды, в то утро удалось загнать в цель 14 из 19 мин. Впечатляет?" - говорится в публикации.

Также Мустафаев рассказал, что самоотверженная работа минометчиков заставила оккупантов "надолго запомнить зиму и лето 2019-го", и теперь боевикам нужно восстанавливать или строить заново большинство позиций.

Боец добавил, что благодаря волонтерам "Повернись живим" и людям, которые помогают фонду, подразделение ВСУ смогло изучать врага днем ​​и ночью, с воздуха и из укрытия.

"Находить и уничтожать орков", - рассказал воин.

ВСУ ликвидировали вражеские огневые позиции под Авдеевской промзоной (Фото: скриншот)

В 93-й бригаде также сообщили, что после публикации видео поражений сил пророссийских наемников на новостных сайтах российских изданий начинается истерика.

"Да-да, именно на российских, а не сайтах карманных "республик". Ибо на стороне "шахтеров" российским оружием против Украины воюют именно россияне. И мы все об этом давно знаем. Сотни комментаторов сыплют проклятиями. Угрожают использовать видео в международных судах (решение которых Россия сама же и не выполняет). Возмущаются, что обстреливают и убивают их сограждан, родственников и друзей, которые по своей глупости, желанию подзаработать и недальновидности решили уйти с оружием на украинскую землю. Оружием российского производства.

Конечно, они хотели нас обстреливать и не получать ответа. А потом под видом перемирия полностью отобрать оккупированный Донбасс. Но так не получится. Это 93 бригада Холодный Яр никогда не отступает и всегда возвращается!" - написали военные.

Видео: facebook.com/93OMBr

В комментарияк к публикации пользователи сети восхищаются мастерством и точность военных, благодарят за их стойкость и мужесто, а также желают победы над оккупантами и просят беречь себя.

Если скулят "запоребрики" - значит все правильно. Так держать!

93-я вы лучшие! Спасибо. Храни вас Бог. Пусть закончится этот кошмар как можно быстрее, чтобы вам не пришлось возвращаться в ад войны. Мира, мира и побед.

Посмотрел три раза... греет сердце, молодцы!

Так и надо! Побольше таких видео! Чтобы от Камчатки и до Ростова кремлядским Ваням было понятно, что бывает с теми, кто лезет на чужую землю!

Боги войны! Просто безупречно! Браво!

Профи. Приятно видеть, как наши палят сепарню. И это же нашим парням прикручивают гайки по ведению огня! А дали бы карт-бланш... Слава Украине!

Скрин комментариев

Как сообщалось ранее, недавно в сети показали видео, как на Донбассе военные ВСУ при помощи дрона ликвидировали штаб оккупантов под Горловкой в Донецкой области.

Также мы писали о том, что в районе проведения ООС воины ВСУ нанесли сокрушительный удар по позициям оккупантов, ликвидировав четырех "ДНРовцев". Успешная операция попала на видео.