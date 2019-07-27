На Донеччині ліквідували російського підполковника (фото)

На Донеччині ліквідували підполковник спецназу ГРУ Генштабу РФ Олександра Кононова. Але за документами офіційним місцем його загибелі вважається Дагестан. На сторінці в Twitter "Ху**ий москаль" опублікували фото російського найманця Кононова, а також його могилу.

Зазначимо, що Олександр Кононов був командувачем спецпідрозділу, повністю складається з офіцерів. Журналіст Юрій Бутусов вважає, що його місце служби – центр спеціального призначення "Сенеж", або центр спеціального призначення Сил спеціальних операцій РФ в Кубинці.

Скріншот поста (twitter.com/bad_moskal)

В коментарях до посту передплатники висловили свої емоції в яскравих виразах.

Собаці собача смерть.

На граніті написано НАХ :)

Пам'ятник, як бандосу з 90-х. та ж порода.

Добре було б вся русня в таких гарних дорогих кладовищах.

Скріншот коментарів (twitter.com/bad_moskal)

Як ми раніше писали, військові ВСУ з 93-ї ОМБР Холодний Яр показали в мережі відео ліквідації вогневої позиції окупантів близько Авдіївської промзони на Донбасі. Вразити цілі з вражаючою точністю вдалося завдяки роботі мінометників і коптеров і тепловізорів, які бійцям передають волонтери.

Також ми писали про те, що у районі проведення ООС воїни ВСУ завдали нищівного удару по позиціях окупантів, ліквідувавши чотирьох "ДНРовцев". Успішна операція потрапила на відео.