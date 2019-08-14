На Донбассе ликвидировали российского наемника и боевика: подробности (фото)

В сети рассказали, как погибли оккупанты
На Донбассе ликвидировали российского наемника и боевика группировки "ДНР". Про пополнение "груза 200" сообщили в соцсетях и также опубликовали фото террористов Никиты Дубинова и Олега Резникова.
Как рассказал офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" на своей странице в Facebook, Резников был ликвидирован 12 августа.
При этом военный добавил, что обстоятельства его гибели требуют уточнения. Добавим, что в комментариях к сообщению говорится о том, что боевик подорвался на мине.
На Донбассе ликвидировали боевика группировки "ДНР" (Фото: facebook.com/anatoliy.shtefanshtirlitz.7)
Как отметил известный блогер с ником Necro Mancer в Twitter, боевик был родом из Донецка. Он родился 1 ноявбя 1967 года. После начала российской интервенции на Донбассе вступил в ряды оккупационной армии.
На Донбассе ликвидировали боевика группировки "ДНР" (Фото из соцсетей)
Также появилась информация о гибели гражданина РФ Никиты Дубинова, который воевал против Украины на оккупированных территориях в Донецкой области. Наемник приехал в нашу страну из российского города Сысерть Свердловской области.
Фото: скрин myrotvorets.center
На Facebook-странице ОБФ "Наше Отечество", которое оказывает поддержку оккупантам, указано, что он умер 9 августа от пулевого ранения в печень на захваченных "ДНРовцами" территориях - в Новоазовском районе.
На Донбассе ликвидирован российский наемник (Фото: facebook.com/anatoliy.shtefanshtirlitz.7)
Как уточнил Анатолий Штефан, Дубинов "Шах" воевал в рядах "1 АК" оккупантов.
Тело наемника уже доставили в РФ.
Как сообщалось, ранее в сети рассказали о ликвидации на Донбассе российского наемника из "православной армии".
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