На Донбасі ліквідували російського найманця і бойовика: подробиці (фото)

У мережі розповіли, як загинули окупанти
На Донбасі ліквідували російського найманця і бойовики угруповання "ДНР". Про поповнення "вантажу 200" повідомили в соцмережах і також опублікували фото терористів Микити Дубінова та Олега Резнікова.
Як розповів офіцер ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц" на своїй сторінці в Facebook, Резнікова було ліквідовано 12 серпня.
При цьому військовий додав, що обставини його загибелі вимагають уточнення. Зазначимо, що в коментарях до повідомлення йдеться про те, що бойовик підірвався на міні.
На Донбасі ліквідували бойовики угруповання "ДНР" (Фото: facebook.com/anatoliy.shtefanshtirlitz.7)
Як зауважив відомий блогер з ніком Necro Mancer в Twitter, бойовик був родом з Донецька. Він народився 1 ноявбя 1967 року. Після початку російської інтервенції на Донбасі вступив до лав окупаційної армії.
На Донбасі ліквідували бойовики угруповання "ДНР" (Фото з соцмереж)
Також з'явилася інформація про загибель громадянина РФ Микити Дубінова, який воював проти України на окупованих територіях в Донецькій області. Найманець приїхав у нашу країну з російського міста Сисерть Свердловської області.
Фото: скрін myrotvorets.center
На Facebook-сторінці ОБФ "Наше Отечество", що надає підтримку окупантам, зазначено, що він помер 9 серпня від кульового поранення в печінку на захоплених "ДНРівцями" територіях - в Новоазовському районі.
На Донбасі ліквідовано російського найманця (Фото: facebook.com/anatoliy.shtefanshtirlitz.7)
Як уточнив Анатолій Штефан, Дубинов "Шах" воював у лавах "1 АК" окупантів.
Тіло найманця вже доставили до РФ.
Як повідомлялося, раніше в мережі розповіли про ліквідації на Донбасі російського найманця з "православної армії".
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