На Донбасі ліквідували російського найманця і бойовика: подробиці (фото)

На Донбасі ліквідували російського найманця і бойовики угруповання "ДНР". Про поповнення "вантажу 200" повідомили в соцмережах і також опублікували фото терористів Микити Дубінова та Олега Резнікова.

Як розповів офіцер ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц" на своїй сторінці в Facebook, Резнікова було ліквідовано 12 серпня.

При цьому військовий додав, що обставини його загибелі вимагають уточнення. Зазначимо, що в коментарях до повідомлення йдеться про те, що бойовик підірвався на міні.

На Донбасі ліквідували бойовики угруповання "ДНР" (Фото: facebook.com/anatoliy.shtefanshtirlitz.7)

Як зауважив відомий блогер з ніком Necro Mancer в Twitter, бойовик був родом з Донецька. Він народився 1 ноявбя 1967 року. Після початку російської інтервенції на Донбасі вступив до лав окупаційної армії.

На Донбасі ліквідували бойовики угруповання "ДНР" (Фото з соцмереж)

Також з'явилася інформація про загибель громадянина РФ Микити Дубінова, який воював проти України на окупованих територіях в Донецькій області. Найманець приїхав у нашу країну з російського міста Сисерть Свердловської області.

Фото: скрін myrotvorets.center

На Facebook-сторінці ОБФ "Наше Отечество", що надає підтримку окупантам, зазначено, що він помер 9 серпня від кульового поранення в печінку на захоплених "ДНРівцями" територіях - в Новоазовському районі.

На Донбасі ліквідовано російського найманця (Фото: facebook.com/anatoliy.shtefanshtirlitz.7)

Як уточнив Анатолій Штефан, Дубинов "Шах" воював у лавах "1 АК" окупантів.

Тіло найманця вже доставили до РФ.

Як повідомлялося, раніше в мережі розповіли про ліквідації на Донбасі російського найманця з "православної армії".

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