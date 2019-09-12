На Донбассе ликвидировали командира вражеских диверсантов: подробности (фото)

На Донбассе был ликвидирован командир роты разведки боевиков группировки ""ДНР" "Восток" Алексей Троцай с псевдонимом "Лев". Об этом рассказал в офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) на совей странице в Facebook.

Террорист руководил одним из подразделений 11 ОМСП (в/ч 08818) 1 АК ЮВО ВС РФ.

Отмечается, что 42-летний боевик умер в реанимации 10 сентября через несколько дней после ранения в ходе боестолкновения в районе Спартак-Ясиноватая.

В базе данных на сайте "Миротворец" говорится, что Троцай был уроженцем поселка Очеретяное в Ясиноватском районе Донецкой области.

На Донбассе ликвидирован один из командирова боевиков Алексей Троцай с псевдонимом "Лев" (Фото: myrotvorets.center)

Он меньше года работал в 90-х в милиции в Авдеевке. Затем занимался предпринимательской деятельностью.

С самого начала российской интервенции на Донбассе присоединился к оккупантам и активно воевал против Украины. Боевик получил за это несколько "ДНРовских" наград.

На Донбассе ликвидирован один из командирова боевиков Алексей Троцай с псевдонимом "Лев" (Фото: twitter.com/666_mancer)

Известный блогер Necro Mancer опубликовал в Twitter скрин поста одного из руководителей боевиков Александра Ходаковского, в котором говорится в похоронах "Льва" 12 сентября. По его словам, Троцай получил ранения при попытке увезти погибшего боевика с передовых позиций 5 сентября.

Как сообщалось ранее, на Донбассе ликвидировали еще одного боевика, которого "ДНРовцы" называли "легендой", также он известен по позывному "Смс".

Также мы писали о том, что еще до объявления "хлебного перемирия" воины ВСУ взорвали посреди временно оккупированного города Ясиноватая Донецкой области дом "главы МВД" "ДНР" Алексея Дикого. В сети недавно показали видео спецоперации.