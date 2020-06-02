На Донбассе "копы" спасли девочку от горе-матери: ребенка воспитывали цепью

На Донбассе полицейские спасли девочку (коллаж РБК-Украина)

В Луганской области мать приковала ребенка цепями к ногам

В Луганской области в одном из сел полицейские спасли девочку, которую родная мать посадила на цепь. О том, что ребенок страдает, стражам правопорядка сообщил житель одного из сел Луганской области. Он рассказал, что на территорию его дома приползла прикованная на цепь школьница. Ребенок попросил о помощи.

Об этом рассказала пресс-секретарь полиции области Татьяна Погукай в Facebook.

Немедленно по адресу, который назвал мужчина, выехали ювенальные полицейские, следственно-оперативная группа и руководство местного отдела полиции.

Как выяснилось на месте происшествия, девочка уже сутки находилась с цепью на ногах, которые ей надела ее собственная 44-летняя мать.

Как рассказала полицейским мать, она воспользовалась цепью, пытаясь, таким образом, перевоспитывать дочь, которая, якобы, постоянно убегает из дома. Также выяснилось, что горе-мать привязывала ночью ноги девочки к цепи, чтобы та не убежала.

Сейчас девушка находится в больнице. По факту незаконного лишения свободы несовершеннолетней открыто уголовное производство по ст. 146 УК Украины "Незаконное лишение свободы или похищение человека". Проводится досудебное следствие.

На Донбассе мать издевалась над ребенком (фото: facebook.com/csomvd)

Как мы ранее писали, в Одессе горе-мать пошла кутить и забыла про детей.

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Автор: Людмила Жукова