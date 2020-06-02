ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На Донбасі "копи" врятували дівчинку від горе-матері: дитину виховували ланцюгом

STYLERЖиття    02.06.2020 - 13:33
На Донбасі "копи" врятували дівчинку від горе-матері: дитину виховували ланцюгом
На Донбасі поліцейські врятували дівчинку (колаж РБК-Україна)

У Луганській області мати прикувала дитину ланцюгами до ніг

У Луганській області в одному з сіл поліцейські врятували дівчинку, яку рідна мати посадила на ланцюг. Про те, що дитина страждає, правоохоронцям повідомив мешканець одного із сіл Луганської області. Він розповів, що на територію його будинку приповзла прикута на ланцюг школярка. Дитина попросила про допомогу.

Про це розповіла прес-секретар поліції області Тетяна Погукай в Facebook.

Негайно за адресою, який назвав чоловік, виїхали ювенальні поліцейські, слідчо-оперативна група та керівництво місцевого відділу поліції.

Як з'ясувалося на місці події, дівчинка вже добу перебувала з ланцюгом на ногах, які їй одягла її власна 44-річна мати.

Як розповіла поліцейським мати, вона скористалася ланцюгом, намагаючись, таким чином, перевиховувати дочку, яка, нібито, постійно втікає з дому. Також з'ясувалося, що горе-матір прив'язувала вночі ноги дівчинки до ланцюга, щоб та не втекла.

Зараз дівчина перебуває в лікарні. За фактом незаконного позбавлення волі неповнолітньої відкрито кримінальне провадження за ст. 146 КК України "Незаконне позбавлення волі або викрадення людини". Проводиться досудове слідство.

На Донбасі &quot;копи&quot; врятували дівчинку від горе-матері: дитину виховували ланцюгом

На Донбасі матір знущалася над дитиною (фото: facebook.com/csomvd)

Як ми раніше писали, в Одесі горе-мати пішла гуляти і забула про дітей.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Людмила Жукова

Теги Новини України Донбаспреступления
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся