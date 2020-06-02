На Донбасі "копи" врятували дівчинку від горе-матері: дитину виховували ланцюгом

На Донбасі поліцейські врятували дівчинку (колаж РБК-Україна)

У Луганській області мати прикувала дитину ланцюгами до ніг

У Луганській області в одному з сіл поліцейські врятували дівчинку, яку рідна мати посадила на ланцюг. Про те, що дитина страждає, правоохоронцям повідомив мешканець одного із сіл Луганської області. Він розповів, що на територію його будинку приповзла прикута на ланцюг школярка. Дитина попросила про допомогу.

Про це розповіла прес-секретар поліції області Тетяна Погукай в Facebook.

Негайно за адресою, який назвав чоловік, виїхали ювенальні поліцейські, слідчо-оперативна група та керівництво місцевого відділу поліції.

Як з'ясувалося на місці події, дівчинка вже добу перебувала з ланцюгом на ногах, які їй одягла її власна 44-річна мати.

Як розповіла поліцейським мати, вона скористалася ланцюгом, намагаючись, таким чином, перевиховувати дочку, яка, нібито, постійно втікає з дому. Також з'ясувалося, що горе-матір прив'язувала вночі ноги дівчинки до ланцюга, щоб та не втекла.

Зараз дівчина перебуває в лікарні. За фактом незаконного позбавлення волі неповнолітньої відкрито кримінальне провадження за ст. 146 КК України "Незаконне позбавлення волі або викрадення людини". Проводиться досудове слідство.

На Донбасі матір знущалася над дитиною (фото: facebook.com/csomvd)

Як ми раніше писали, в Одесі горе-мати пішла гуляти і забула про дітей.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Людмила Жукова