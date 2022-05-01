Певица родом из Украины выступила на корпоративе в Сочи, развлекая толпу россиян (видео)

Певица Елка, которая родом из Ужгорода, в разгар войны между РФ и Украиной решила развлечь россиян и спела перед ними на коропоративе в Сочи. Мероприятие проходило 30 апреля 2022 года.

Об этом сообщили в одном из Telegram-каналов.

В ролике можно услішать, что исполнительница выбрала две свои культовые песни – "Прованс" и "На большом воздушном шаре".

Кстати, украинку сняли именно в тот момент, когда она пела: "Завтра в 7:22 я буду в Борисполе сидеть в самолете".

Отметим, что с начала войны певица Елка не выразила ни слова по отношению к агрессивной политике Кремля. Также исполнительница осталась жить и работать в стране-агрессоре.

Ниже на видео вы сами можете увидеть, как уроженка Ужгорода развлекает российскую публику.