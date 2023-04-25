Донатит на ВСУ не просто так: блогер раскрыл "хитрую" схему певицы Елки

Певица Елка родом из Ужгорода, но давно проживающая в РФ и активно строящая там карьеру, якобы тайно пересылает средства для поддержки Сил обороны Украины через своих знакомых, желая скрыть такую помощь ВСУ.

Об этом рассказал блогер Богдан Беспалов на своем YouTube-канале.

По его словам, артистка также использует малоизвестные платежные системы международных переводов, находясь в Европе.

О том, что Елка (Елизавета Иванцов) может донатить на украинскую армию, блогер получил информацию от некоего источника, имя которого решил не раскрывать.

Схема, как певица передает средства для нужд ВСУ, якобы применяется такая: исполнительница отправляет деньги в родной Ужгород, и уже при помощи друзей осуществляются переводы украинским военным. Таким образом Елка якобы надеется, что переводы не удастся заметить российской стороне.

Певица Елка на концерте (фото: facebook.com/elkasinger)

Блогер добавил, что все это происходит на фоне длительного молчания артистки в публичном пространстве о войне РФ против Украины.

А помогать своей родине Елка будто бы решила не просто так - это ее "подстраховка" на будущее, когда в стране-агрессоре наступит "тотальная тьма", и певица сможет вернуться в Украину, объявив о своей финансовой поддержке ВСУ, что ранее скрывала, опасаясь "давления" в России, объясняет Беспалов "хитрый план" исполнительницы.

Он также добавил, что перепроверял сведения о друзьях Елки, убедившись, что они на самом деле общались, но не желают это разглашать.

Комментируя такую вероятную схему певицы блогер высказывает сомнения, что Елке удастся "усидеть на двух стульях".

Тут стоит отметить, что сама певица о своей якобы помощи украинским военным ничего не говорит, такую информацию не комментирует.

Видео: певица Елка якобы тайно донатит на ВСУ