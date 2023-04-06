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Ані Лорак розповіла правду про "допомогу ЗСУ" і попросила від неї відчепитися

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Четвер 06 квітня 2023 19:06
Ані Лорак розповіла правду про "допомогу ЗСУ" і попросила від неї відчепитися Ані Лорак (скриншот)
Автор: Світлана Мащенко

Ані Лорак після скандалу зі скасуванням концертів в РФ через ніби-то донати ЗСУ почала активно коментувати свою "позицію": строчити пости в соцмережах, бігати по інтерв'ю. Усе що завгодно, аби довести друзям-пропагандистам, що вона не допомагає українським військовим.

Так сталося і під час чергового інтерв'ю на YouTube-каналі "Алена, блин!"

"Я просто хочу жити своїм життям"

Кароліна Куєк каже, що після того як почалася "ця ситуація" (це вона про повномасштабну війну), вона вирішила, що не варто присвячувати своє життя якимсь виправдовуванням. Тому обрала позицію - "я не буду на це звертати увагу".

"Тому що мені просто треба жити своїм життям, піклуватися про свою дитину, і себе в ресурсі тримати. Але коли справа дійшла вже до очевидного наклепу, маніпуляцій, я зрозуміла, що треба щось говорити", - коментує уродженка Чернівецької області звинувачення в допомозі ЗСУ.

"Я хочу триматися подалі від цього"

Співачка розповіла, що після скандалу провела прямий ефір в Instagram з метою зібрати кошти для допомоги жінками і дітям, які залишилися без даху над головою. На яку саме організацію задонатила Кароліна, вона, щоправда, не уточнила.

А от на військових вона гроші давати не буде, бо її брат загинув в Афганістані, коли Кароліні було 9 років.

"Я не можу допомагати військовим, на військові потреби, бо я не маю цього в природі. Цього не буде ніколи. Я хочу триматися подалі від цього. Я людина, яка живе у своєму світі", - сказала Лорак, яка продовжує будувати кар'єру в Росії.

Кароліна нагадала, що вона "поза політикою", вона - співачка і хоче просто співати. Артистка додала, що це останнє інтерв'ю на цю тему, яку вона би хотіла закрити.

Раніше ми писали, що Сергій Притула висміяв Ані Лорак та Таїсію Повалій.

Тим часом Кароліна спокійно їздить на відпочинок зі своїм новим бойфрендом Ісаком Віджраку.

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Ані Лорак певец