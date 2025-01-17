Дональд Трамп призначив "спецпослів" у Голлівуді. Ними стали відомі актори
Майбутній 47-й президент США Дональд Трамп оголосив про призначення спеціальних послів Голлівуду. Ними стали відомі актори - Сильвестр Сталлоне, Мел Гібсон і Джон Войт.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сторінку політика у соцмережі Truth Social.
"Для мене велика честь оголосити Джона Войта, Мела Гібсона і Сильвестра Сталлоне спеціальними послами у великому, але дуже неспокійному місці - Голлівуді, штат Каліфорнія", - написав Трамп.
Політик підкреслив, що ключове завдання акторів, призначених на ці посади, полягає у відродженні Голлівуду, який за останні чотири роки втратив свої позиції на користь зарубіжних кіностудій.
Артисти повинні будуть допомогти зробити американську кіноіндустрію "більшою, кращою і сильнішою, ніж будь-коли раніше".
Джон Войт, Cільвестр Сталлоне і Мел Гібсон (фото: Вікіпедія)
Також 78-річний республіканець сказав, що актори будуть "його очима та вухами", і він виконає те, що вони запропонують.
"Це знову буде, як і самі Сполучені Штати Америки, Золотий вік Голлівуду!", - додав майбутній президент.
Ймовірно, вибір саме Сталлоне, Войта та Гібсона пов'язаний з їхньою активною підтримкою Дональда Трампа. Перші два відкрито виступали на його захист ще у 2016 році, коли він уперше балотувався на посаду президента.
Дональд Трамп (фото: Getty Images)
Мел Гібсон, зі свого боку, активно висловлював свою підтримку Трампу під час його передвиборчої кампанії 2024 року.
Нагадаємо, інавгурація 47-го президента Дональда Трампа у Сполучених штатах Америки відбудеться вже у понеділок, 20 січня. Відвідають її троє найбагатших людей світу.
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