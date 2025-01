Троє найбагатших людей світу відвідають інавгурацію Трампа

Ілон Маск активно підтримував Трампа під час передвиборчої кампанії, пожертвувавши понад чверть мільярда доларів на його фонд. Засновник Tesla та SpaceX є одним із близьких радників новобраного президента і навіть очолює новий орган, метою якого є поліпшення ефективності урядових процесів. Ця тісна співпраця між ними підкреслює важливість технологічних лідерів у формуванні політики США.

Ілон Маск вже поділився у мережі X, що для нього є великою честю займати таке почесне місце на інавгурації.

BREAKING: Elon Musk, Mark Zuckerberg, and Jeff Bezos will sit together *on the platform* alongside Cabinet picks and elected officials.



