Троє найбагатших людей світу відвідають інавгурацію Трампа
Ілон Маск, Джефф Безос та Марк Цукерберг стануть почесними гостями на інавгурації Дональда Трампа. Вони будуть сидіти на спеціальній платформі разом із членами кабінету нового президента.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.
Ілон Маск активно підтримував Трампа під час передвиборчої кампанії, пожертвувавши понад чверть мільярда доларів на його фонд. Засновник Tesla та SpaceX є одним із близьких радників новобраного президента і навіть очолює новий орган, метою якого є поліпшення ефективності урядових процесів. Ця тісна співпраця між ними підкреслює важливість технологічних лідерів у формуванні політики США.
Ілон Маск вже поділився у мережі X, що для нього є великою честю займати таке почесне місце на інавгурації.
BREAKING: Elon Musk, Mark Zuckerberg, and Jeff Bezos will sit together *on the platform* alongside Cabinet picks and elected officials.— Charlie Kirk (@charliekirk11) January 14, 2025
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Генеральний директор Meta Марк Цукерберг, також активно змінив політику своєї компанії відповідно до змін, які принесла нова адміністрація Трампа. Meta пожертвувала 1 мільйон доларів на інавгураційний фонд, і Цукерберг разом з мега-донором Міріам Адельсон організує офіційний прийом на честь інавгурації.
Засновник Amazon Джефф Безос, хоч і не підтримував конкретного кандидата на виборах, вніс 1 мільйон доларів до інавгураційного фонду Трампа. Як один із найбагатших людей світу, Безос прагне підтримувати стратегічні зв'язки з адміністрацією для розвитку своїх бізнес-інтересів.
Ці три технологічні магнати займають перші позиції у рейтингу найбагатших людей планети, і їхній вплив на політичні події в США є важливим показником того, як бізнес може визначати напрямок політики країни.
Що відомо про інавгурацію Дональда Трампа
Інавгурація Дональда Трампа відбудеться 20 січня 2025 року на сходах Капітолію у Вашингтоні. Церемонія розпочнеться близько 12:00 за східноамериканським часом (19:00 за Києвом). В цей день Трамп і його віцепрезидент Джей Ді Венс складуть присягу, після чого новообраний президент виступить з інавгураційною промовою.
Також серед очікуваних гостей - чинний президент США Джо Байден та його дружина Джилл Байден.