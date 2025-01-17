ua en ru
Пт, 17 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Дональд Трамп назначил "спецпослов" в Голливуде. Ими стали известные актеры

Пятница 17 января 2025 11:03
UA EN RU
Дональд Трамп назначил "спецпослов" в Голливуде. Ими стали известные актеры Дональд Трамп (фото: Getty Images)
Автор: Иванна Пашкевич

Будущий 47-й президент США Дональд Трамп объявил о назначении специальных послов Голливуда. Ими стали известные актеры - Сильвестр Сталлоне, Мел Гибсон и Джон Войт.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на страницу политика в соцсети Truth Social.

"Для меня большая честь объявить Джона Войта, Мела Гибсона и Сильвестра Сталлоне специальными послами в большом, но очень неспокойном месте - Голливуде, штат Калифорния", - написал Трамп.

Политик подчеркнул, что ключевая задача актеров, назначенных на эти должности, заключается в возрождении Голливуда, который за последние четыре года потерял свои позиции в пользу зарубежных киностудий.

Артисты должны будут помочь сделать американскую киноиндустрию "больше, лучше и сильнее, чем когда-либо прежде".

Дональд Трамп назначил &quot;спецпослов&quot; в Голливуде. Ими стали известные актеры

Дональд Трамп назначил &quot;спецпослов&quot; в Голливуде. Ими стали известные актерыДональд Трамп назначил &quot;спецпослов&quot; в Голливуде. Ими стали известные актеры

Джон Войт, Сильвестр Сталлоне и Мел Гибсон (фото: Википедия)

Также 78-летний республиканец сказал, что актеры будут "его глазами и ушами", и он выполнит то, что они предложат.

"Это снова будет, как и сами Соединенные Штаты Америки, Золотой век Голливуда!", - добавил будущий президент.

Вероятно, выбор именно Сталлоне, Войта и Гибсона связан с их активной поддержкой Дональда Трампа. Первые два открыто выступали в его защиту еще в 2016 году, когда он впервые баллотировался на пост президента.

Дональд Трамп назначил &quot;спецпослов&quot; в Голливуде. Ими стали известные актеры

Дональд Трамп (фото: Getty Images)

Мел Гибсон, в свою очередь, активно выражал свою поддержку Трампу во время его предвыборной кампании 2024 года.

Напомним, инаугурация 47-го президента Дональда Трампа в Соединенных штатах Америки состоится уже в понедельник, 20 января. Посетят ее трое самых богатых людей мира.

К слову, ранее Камалия неожиданно поделилась прогнозом, чего ждать украинцам от президентства Трампа.

Также мы писали, что о Трампе говорит его странный стиль одежды и прическа.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Президент Актеры
NEWS
Силы обороны поразили радиолокационную технику РФ в Белгородской области
Силы обороны поразили радиолокационную технику РФ в Белгородской области