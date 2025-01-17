Дональд Трамп назначил "спецпослов" в Голливуде. Ими стали известные актеры

Будущий 47-й президент США Дональд Трамп объявил о назначении специальных послов Голливуда. Ими стали известные актеры - Сильвестр Сталлоне, Мел Гибсон и Джон Войт.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на страницу политика в соцсети Truth Social .

"Для меня большая честь объявить Джона Войта, Мела Гибсона и Сильвестра Сталлоне специальными послами в большом, но очень неспокойном месте - Голливуде, штат Калифорния", - написал Трамп.

Политик подчеркнул, что ключевая задача актеров, назначенных на эти должности, заключается в возрождении Голливуда, который за последние четыре года потерял свои позиции в пользу зарубежных киностудий.

Артисты должны будут помочь сделать американскую киноиндустрию "больше, лучше и сильнее, чем когда-либо прежде".

Джон Войт, Сильвестр Сталлоне и Мел Гибсон (фото: Википедия)

Также 78-летний республиканец сказал, что актеры будут "его глазами и ушами", и он выполнит то, что они предложат.

"Это снова будет, как и сами Соединенные Штаты Америки, Золотой век Голливуда!", - добавил будущий президент.

Вероятно, выбор именно Сталлоне, Войта и Гибсона связан с их активной поддержкой Дональда Трампа. Первые два открыто выступали в его защиту еще в 2016 году, когда он впервые баллотировался на пост президента.

Дональд Трамп (фото: Getty Images)

Мел Гибсон, в свою очередь, активно выражал свою поддержку Трампу во время его предвыборной кампании 2024 года.

Напомним, инаугурация 47-го президента Дональда Трампа в Соединенных штатах Америки состоится уже в понедельник, 20 января. Посетят ее трое самых богатых людей мира.