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Що про Трампа говорить його дивний стиль одягу та зачіска

П'ятниця 10 січня 2025 15:32
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Що про Трампа говорить його дивний стиль одягу та зачіска Дональд Трамп (фото: Getty Images)
Автор: Іванна Пашкевич

За плечима Дональда Трампа два шлюби, тисячі судових процесів і безліч реформ у державній політиці. Але одна річ залишається незмінною - його впізнаваний стиль. Вибір одягу та зачіска майбутнього 47-го президента США стали настільки ж знаковими, як і його суперечливі заяви.

Що ж приховує цей дивний образ і які меседжі він транслює світові? Дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Як зазначає критикиня Робін Гіган, костюми Трампа хоч і коштовні, але не виглядають розкішно. Вони передають образ людини, яка близька до робітничого класу, чия аудиторія, за даними опитувань, є його найбільшими прихильниками.

Вигляд костюмів розповідає іншу історію порівняно з одягом сучасних мільярдерів. Джинси, футболки та толстовки таких людей відображають ідею успіху як прагнення до індивідуальності.

Стиль Трампа демонструє певну впевненість у виборі, навіть якщо він не слідує класичним канонам розкоші.

Що про Трампа говорить його дивний стиль одягу та зачіска

Дональд Трамп (фото: Getty Images)

Одяг завжди розповідає історію - про час, його плин і про те, як людина, яка його носить, ставиться до цих змін. У стилі того, хто прагне "знову зробити Америку великою", простежується сильна ностальгія.

Люди зазвичай зупиняються у своєму стилі в момент, каже журналістка, коли відчувають, що досягли вершини. Можливо, цей образ уособлює найщасливіші часи в їхньому подружньому житті, найбільші професійні досягнення чи рік спортивного тріумфу.

Стиль Дональда Трампа залишився в 1980-х - часах, коли життя було яскравим і зухвалим. Тоді все було великим: підплічники, амбіції та зачіски.

Що про Трампа говорить його дивний стиль одягу та зачіска

Дональд Трамп (фото: Getty Images)

Що стосується зачіски, сьогодні вона у нього - це гладкий укладений пучок блискучого волосся. Те, що колись символізувало образ чоловіка на піку своїх можливостей, тепер виглядає як спроба зберегти минуле.

Що про Трампа говорить його дивний стиль одягу та зачіска

Дональд Трамп (фото: Getty Images)

Сьогоднішній Трамп фактично не змінився з тих часів. Проте те, що колись вважалося вражючим, тепер виглядає безнадійно застарілим, вважає Гіган.

До слова, раніше ми розповідали, як змінювався стиль Дональда Трампа.

При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: The Washington Post.

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