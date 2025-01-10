Що про Трампа говорить його дивний стиль одягу та зачіска

За плечима Дональда Трампа два шлюби, тисячі судових процесів і безліч реформ у державній політиці. Але одна річ залишається незмінною - його впізнаваний стиль. Вибір одягу та зачіска майбутнього 47-го президента США стали настільки ж знаковими, як і його суперечливі заяви.

Що ж приховує цей дивний образ і які меседжі він транслює світові? Дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Як зазначає критикиня Робін Гіган, костюми Трампа хоч і коштовні, але не виглядають розкішно. Вони передають образ людини, яка близька до робітничого класу, чия аудиторія, за даними опитувань, є його найбільшими прихильниками.

Вигляд костюмів розповідає іншу історію порівняно з одягом сучасних мільярдерів. Джинси, футболки та толстовки таких людей відображають ідею успіху як прагнення до індивідуальності.

Стиль Трампа демонструє певну впевненість у виборі, навіть якщо він не слідує класичним канонам розкоші.

Дональд Трамп (фото: Getty Images)

Одяг завжди розповідає історію - про час, його плин і про те, як людина, яка його носить, ставиться до цих змін. У стилі того, хто прагне "знову зробити Америку великою", простежується сильна ностальгія.

Люди зазвичай зупиняються у своєму стилі в момент, каже журналістка, коли відчувають, що досягли вершини. Можливо, цей образ уособлює найщасливіші часи в їхньому подружньому житті, найбільші професійні досягнення чи рік спортивного тріумфу.

Стиль Дональда Трампа залишився в 1980-х - часах, коли життя було яскравим і зухвалим. Тоді все було великим: підплічники, амбіції та зачіски.

Дональд Трамп (фото: Getty Images)

Що стосується зачіски, сьогодні вона у нього - це гладкий укладений пучок блискучого волосся. Те, що колись символізувало образ чоловіка на піку своїх можливостей, тепер виглядає як спроба зберегти минуле.

Дональд Трамп (фото: Getty Images)

Сьогоднішній Трамп фактично не змінився з тих часів. Проте те, що колись вважалося вражючим, тепер виглядає безнадійно застарілим, вважає Гіган.