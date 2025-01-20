Меланія Трамп слідом за чоловіком запустила "монету-мем", викликавши критику криптоіндустріїї

Нові мемкоїни Дональда Трампа і його дружини Меланії викликали критику з боку керівників криптовалютних компаній. Вони очікували, що нова адміністрація США під керівництвом республіканців поставиться до сектору цифрових активів серйозно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Обраний президент представив токен Trump 17 січня, а його дружина Меланія запустила свою псевдо-монету Melania 19 січня. Ринкова вартість мемкойна Трампа в якийсь момент досягла 15 млрд доларів, але потім опустилася нижче 8 млрд доларів, оскільки токен Меланії опинився в центрі уваги.

У відмовах від відповідальності на веб-сайтах монет Trump і Melania йдеться про те, що вони "не призначені бути або не є предметом" інвестиційної можливості або цінного паперу.

Несерйозне ставлення

Сектор мемекойнів, переповнений токенами на кшталт Dogecoin, які пропонують невелику внутрішню вартість і високу волатильність, викликає розбіжності, оскільки він підживлює критику галузі, що зароджується, як надто легковажної і ризикованої для основних інвесторів.

Мемекойни покладаються на підтримку соціальних мереж, яка може зникнути так само швидко, як і виникла.

"Запуски на вихідних - це вочевидь проблема, над якою нам, як будівельникам, доведеться попрацювати, щоб її подолати", - сказав Роб Хедік, генеральний партнер венчурної компанії Dragonfly Capital, що спеціалізується на криптовалютах.

Очікування від Трампа

Раніше Трамп називав криптовалюту "шахрайством", але під час передвиборчої кампанії 2024 року став першим кандидатом у президенти, який прийняв цифрові активи як пожертвування.

Під час передвиборчої кампанії Трамп також заявив, що створить стратегічний запас біткоїнів і призначить фінансових регуляторів, які займуть більш позитивну позицію щодо цифрових активів.

Це породило очікування, що він послабить регулювання криптоіндустрії.

Після перемоги Трампа біткойн підскочив до рекордного максимуму і наразі торгується на рівні близько 107 тисяч доларів.