"Домовилися, що подаємо на розлучення". Руслана відверто висловилася про кризу у шлюбі

Що відомо про особисте життя Руслани

Зірка української сцени пригадала, як між нею та коханим сталася серйозна сварка на тлі її творчої діяльності. Тоді йшлося про виступ виконавиці на "Євробаченні" - після перемоги Джамали на конкурсі у 2016 році. Через це у Руслани та її чоловіка виникли певні розбіжності.

"Він пішов знову на мою територію, а там, де він заходить на мою територію, все - мене відрубало. І настав цей день, і я кажу: "Саш, я не бачу вже нас разом". Я йому сказала, я його допекла просто з цим, бо він не збирався. Якщо ти мене не підтримуєш і не робиш усе, щоб я стояла на сцені, а ще мені закидаєш якісь там свої ідеї, я не бачу нас разом. Все", - озвучила деталі зірка.

"Він мене відштовхнув дуже. Я пам'ятаю цей день. Ми сидимо в машині, я кажу: "Саш, все". Він каже: "Ну якщо ти так хочеш, то хай буде". Я пам'ятаю, як спокійно він це сказав, аж з видихом. Ми домовилися, що наступного дня йдемо і подаємо на розлучення", - додала вона.

скриншоти з інтерв'ю

скриншоти з інтерв'ю

Селебриті у подробицях пригадала ту ситуацію, а також пояснила, чому обоє передумали подавати заяву на розлучення.

"Настав цей день. Я пам'ятаю цей момент. Я повертаюсь до нього й думаю: "А коли на мене таке найшло?" Кажу: "Саш, я не зможу цього зробити, ти зможеш?" Він каже: "Ні, я не збираюсь нікуди йти, я нічого не буду подавати". І я кажу: "Я теж не збираюсь". То закрили питання, все закінчилось. І відтоді - вже ніколи", - сказала вона.

Зараз, якщо між ними і трапляються сварки, то йти ніхто нікуди не збирається. При цьому співачка може пожартувати про те, що збирає валізи, але Олександр не сприймає такі її заяви серйозно.

"Я можу крикнути, що збираю валізи, але це вже буде жартома, і він це розуміє. Я часто вважаю, що він несправедливий до мене. У нас доволі часті сварки", - говорить Лижичко.

Руслана і Олександр Ксенофонтов (фото: wikipedia)

Нагадаємо, стосунки із Русланою Лижичко Олександр узаконив у грудні 1995 року. Вони й досі залишаються однією з найбільш міцних пар у шоу-бізнесі і для інших служать певним прикладом.