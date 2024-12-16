"Договорились, что подаем на развод". Руслана откровенно высказалась о кризисе в браке

Что известно о личной жизни Русланы

Звезда украинской сцены вспомнила, как между ней и любимым произошла серьезная ссора на фоне ее творческой деятельности. Тогда речь шла о выступлении исполнительницы на "Евровидении" - после победы Джамалы на конкурсе в 2016 году. Из-за этого у Русланы и ее мужа возникли определенные разногласия.

"Он пошел снова на мою территорию, а там, где он заходит на мою территорию, все - меня отрубило. И наступил этот день, и я говорю: "Саш, я не вижу уже нас вместе". Я ему сказала, я его допекла просто с этим, потому что он не собирался. Если ты меня не поддерживаешь и не делаешь все, чтобы я стояла на сцене, а еще мне забрасываешь какие-то там свои идеи, я не вижу нас вместе. Все", - озвучила детали звезда.

"Он меня оттолкнул очень. Я помню этот день. Мы сидим в машине, я говорю: "Саш, все". Он говорит: "Ну если ты так хочешь, то пусть будет". Я помню, как спокойно он это сказал, аж с выдохом. Мы договорились, что на следующий день идем и подаем на развод", - добавила она.

скриншоты из интервью

скриншоты из интервью

Селебрити в подробностях вспомнила ту ситуацию, а также объяснила, почему оба передумали подавать заявление на развод.

"Наступил этот день. Я помню этот момент. Я возвращаюсь к нему и думаю: "А когда на меня такое нашло?" Говорю: "Саш, я не смогу этого сделать, ты сможешь?" Он говорит: "Нет, я не собираюсь никуда идти, я ничего не буду подавать". И я говорю: "Я тоже не собираюсь". Так закрыли вопрос, все закончилось. И с тех пор - уже никогда", - сказала она.

Сейчас, если между ними и случаются ссоры, то уходить никто никуда не собирается. При этом певица может пошутить о том, что собирает чемоданы, но Александр не воспринимает такие ее заявления всерьез.

"Я могу крикнуть, что собираю чемоданы, но это уже будет в шутку, и он это понимает. Я часто считаю, что он несправедлив ко мне. У нас довольно частые ссоры", - говорит Лыжичко.

Руслана и Александр Ксенофонтов (фото: wikipedia)

Напомним, отношения с Русланой Лыжичко Александр узаконил в декабре 1995 года. Они до сих пор остаются одной из самых крепких пар в шоу-бизнесе и для других служат определенным примером.