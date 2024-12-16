51-річна Руслана розповіла про втрату дитини та багаторічні спроби стати мамою

Відома українська співачка Руслана Лижичко поділилася історією про те, як втратила дитину, а також розповіла про спроби завагітніти за допомогою процедури ЕКЗ.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю виконавиці Славі Дьоміну.

Артистка вже багато років перебуває у шлюбі з Олександром Ксенофонтовим, із яким вони одружені з 1995 року. Подружжя мріє про дітей, проте їхнє бажання поки залишається нереалізованим.

Зірка зізнається, що неодноразово намагалася завагітніти, але всі спроби виявилися невдалими. Руслана зазначила, що не розуміє причин невдач, адже її здоров'я не викликає жодних нарікань.

Вона навіть вдалася до процедури ЕКЗ, однак це теж не принесло очікуваних результатів.

Руслана з чоловіком (фото: facebook.com/ruslana.lyzhychko)

"Багато разів я пробувала завагітніти…Проблеми зі здоров'ям у мене немає жодних. Можливо, десь були стреси якісь, виснаження, ще щось…Ми хотіли дітей, і я багато робила спроб для цього. Це природний шлях і ЕКЗ. До того ж ЕКЗ забагато, коли вже лікарі сказали пошкодуй себе, бо це може вплинути погано на здоров'я", - відверто зізналась виконавиця.

Цікаво, що після першої процедури ЕКЗ Руслана все ж змогла завагітніти. Це сталося у 2010 році. Проте, на жаль, співачка втратила малюка на початкових строках вагітності.

"Так (вагітність зірвалася - прим. ред.). Це був короткий термін. Це був 2010 рік. Це був мій перший ЕКЗ протокол. Навіть місяця ще не було, на третьому тижні втратила…", - розповіла знаменитість.

Руслана з чоловіком (фото: facebook.com/ruslana.lyzhychko)

Попри всі труднощі, співачка не втрачає віри у своє майбутнє материнство. Руслана впевнена, що зможе стати мамою. Вона також натякнула, що можливість народити власну дитину залишається.

Подробиці Лижичко не розкривала, але підкреслила, що мова не йде про усиновлення. На питання інтерв'юера про сурогатне материнство, знаменитість утрималася від конкретної відповіді, лише зауваживши, що "дитина буде копією Руслани".

"Є один маленький вихід з цього положення, і він залишається. Я спокійна, бо цей вихід ще є. Я не буду про це говорити, бо цей метод інтимний. Це не про усиновлення. Це про своє кровне", - поділилася виконавиця.