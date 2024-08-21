Дьомін зізнався, чи має бронь від мобілізації та скільки заробляє на місяць

Чи має Дьомін бронь

Шоумен зауважив, що хоч він і працює на телеканалі "Дім" телеведучим, однак він офіційно там не влаштований. Натомість чоловік надає свої послуги як фізична особа-підприємець, за що отримує плату. Тому у такому випадку бронь від служби він отримати не може.

"У мене немає трудової книжки на телеканалі. Я як ФОП виступаю, і вони мені просто оплачують мої послуги. Я не є офіційним працівником каналу, тому я не заброньований", - пояснив Слава.

Заробітки ведучого

Що стосується теми фінансів, то зірка не став приховувати, якими є його заробітки. Він сказав, що має на місяць від 3 до 5 тисяч доларів. Окрім роботи ведучим, чоловік також працює на радіо та веде власний YouTube-канал, а ще - блог в Instagram.

"Зараз, мені здається, мій дохід складає десь від 3-х до 5 ти тисяч доларів на місяць. Я хочу тут уточнити. Монетизація на YouTube є, але з цієї монетизації я маю не так багато, інколи працюю в мінус. Бо мені треба заплатити за продакшн. У мене велика команда, яка працює над випусками. Минулий місяць у мене був по YouTube мінус", - розповів Дьомін.

Шоумен висловився про бронь та свої фінанси (скриншот)

Нагадаємо, у минулому ведучий ділився, що навідувався до ТЦК для оновлення даних, проте зробити йому це так і не вдалося. Тоді він пояснював, що великі черги стали цьому на заваді, а він не мав можливості проводити там тривалий час.

Що ж зараз з оновленням його даних, Слава не коментує.

До слова, Слава Дьомін - український радіоведучий та блогер. Він бере інтерв'ю в українських зірок в рамках своєї програми "Слава +", що виходить на YouTube, а також має ще один проєкт, де розповідає про останні новини із життя зірок.

Був одружений. Від шлюбу має сина, про стосунки з яким також час від часу висловлюється у соцмережах. Наприклад, не так давно він писав, що може поговорити зі своїм нащадком практично на будь-яку тему.

Ведучий зі своїм сином Владом (Фото: instagram.com/slavademin_official)

"Це мій син Влад. Йому вже 14. Чи складний цей підлітковий період? Хвилями. Але ми так само продовжуємо обговорювати з ним ВСЕ. Бо вважаю, що комунікація з дитиною - це найважливіше. А ще він став більш самостійним. І поступово сепарується. І це також для мене нормально", - зазначав блогер в одній з публікацій.