Відомий продюсер розкритикував Дьоміна за його "несподіваний" стиль: ведучий відповів

Український продюсер і режисер Олег Боднарчук розкритикував Славу Дьоміна через його нове вбрання. У відповідь ведучий також зробив заяву у своїх соцмережах.

Подробиці

Напередодні популярний інтерв'юер відповів хейтерам, які "рознесли" його за те, що він поєднав кроксами з шкарпетками.

"Можна одягатись і взуватись так, як бажає душа, не звертаючи увагу на думку оточуючих. Напевне настав час гнати від себе радянщину і комсомольщину, коли хтось вказував, як іншим людям жити", - зауважив Слава, відповідаючи своїм недоброзичливцям.

Ведучого розкритикували за новий стиль (Фото: instagram.com/stories/slavademin_official)

На тлі цього Боднарчук пригадав своє інтерв'ю Дьоміну, яке давав йому у 2019 році. Він зауважив, що у той час ведучий, опираючись на вищезгадану "радянщину і комсомольщину", сам вказував, як іншим жити.

Йдеться про випадок, коли підопічний Боднарчука, співак Алєєксєєв з’явився на одному із заходів в яскравому костюмі, і тоді, під час інтерв’ю Дьомін щиро не зрозумів такої "високої моди".

Дьомін під час інтерв'ю з Боднарчуком у 2019 році (скриншот)

"По завершенню суперечки з хейтерами, на питання, чи Слава натягнув би на голову труси, якби це ввійшло в моду - наш герой виставив фотку з трусами на голові, і вона мені сподобалась, труси наче зайняли своє логічне місце", - також зауважив Олег та прикріпив відповідне фото.

Дьомін показав несподіваний кадр (Фото: instagram.com/stories/slavademin_official)

Відповідь Дьоміна

Знаменитість вже встиг побачити заяви свого зіркового колеги та прокоментував їх у stories.

"Приємно, що така поважна особистість, як Олег Боднарчук, має стільки вільного часу, що дивиться мої stories, пише про це у себе в Telegram-каналі, знаходить наше з ним старе інтерв'ю і навіть вирізає клаптик з нього", - заявив шоумен.

Заява Слави Дьоміна (Фото: instagram.com/stories/slavademin_official)

У той час Боднарчук ще ніяк не прокоментував свіжу заяву про нього від Слави.