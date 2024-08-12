"Тільки заважати буду": колишній учасник гурту DZIDZIO відверто розповів про страх мобілізації

Колишній учасник гурту DZIDZIO, український виконавець Julik (справжнє ім’я - Назарій Гук) прокоментував тему можливої мобілізації. Він не став приховувати, що має страх з цього приводу, і назвав причину.

Що сказав Julik

Зокрема, співак зауважив, що не відносить себе до числа тих людей, які можуть тримати у руках зброю. Також він поділився, що має проблеми з зором, і це ще одна причина, через яку він не хотів би йти до війська.

"Я не вважаю себе тією людиною, яка вміє воювати, тримати зброю. По-перше, я розумію, що я сліпий, не дай Бог щось з окулярами, я просто... У мене поганий зір, десь мінус 5. Не вмію я цього. Ну якщо доведеться, тоді поїду. Але маю надію, що люди розуміючі і розуміють, що я там тільки заважатиму", - зазначив музикант.

Артист прокоментував питанняи мобілізації (скриншот)

Тим не менше, зірка не виключає, що ймовірність мобілізації залишається, і у такому випадку він готовий буде прийняти цю ситуацію.

"Як одна людина казала: "Що має бути, то буде". Я в принципі готовий, що так може статися. Я ВЛК пройшов. Тому тепер, якщо прийде, то вже, напевно, бойова", - каже Гук.

"Я навіть в хлопців питав, які там. Їхня відповідь виявилася дуже схожою. Вони мені казали: "Ми тебе знаємо як Юліка, майже всі дивилися ролики з вами, з DZIDZIO. Юліка всі люблять, і коли хтось буде стріляти, нападати, що робити? Ми будемо прикривати його, щоб не грохнули". А через то може полягти багато наших", - також висловлюється на цю тему він.

Назарій і Слава Дьомін (скриншот)

Однак виконавець підкреслює, що, на його думку, кожен має займатись тим, що може і до чого готовий.

"Я за те, щоб кожен робив те, що вміє, або те, до чого він готовий. Я просто не впевнений у своїй психіці, що я туди прийду і буду робити те, що мені скажуть і т.д. Різні ж випадки бували. Бувало, коли хлопці розстрілювали побратимів, бо боялися. Я, напевно, ні… Я просто замлію, і все", - ділиться знаменитість.

Нагадаємо, після завершення кар’єри у гурті DZIDZIO Назарій розпочав свій сольний музичний проєкт. Також є саундпродюсером, композитором, ведучим івентів та автором пісень.