Демин признался, есть ли у него бронь от мобилизации и сколько зарабатывает в месяц

Слава Демин, которого недавно раскритиковали за "неожиданный" стиль, высказался по поводу мобилизации. Так, он признался, имеет ли бронь, а также затронул тему своих заработков.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на комментарий селебрити для программы "Ранок у великому місті" рассказывает об этом подробнее.
Шоумен отметил, что хоть он и работает на телеканале "Дом" телеведущим, однако официально там не устроен. Мужчина предоставляет свои услуги как физическое лицо-предприниматель, за что получает плату. Поэтому в таком случае брони от службы он получить не может.
"У меня нет трудовой книжки на телеканале. Я как ФЛП выступаю, и они мне просто оплачивают мои услуги. Я не являюсь официальным работником канала, поэтому я не забронирован", - объяснил Слава.
Что касается темы финансов, то звезда не стал скрывать, каковы его заработки. Он сказал, что имеет в месяц от 3 до 5 тысяч долларов. Кроме работы ведущим, мужчина также работает на радио и ведет собственный YouTube-канал, а еще - блог в Instagram.
"Сейчас, мне кажется, мой доход составляет где-то от 3-х до 5 тысяч долларов в месяц. Я хочу здесь уточнить. Монетизация на YouTube есть, но с этой монетизации я имею не так много, иногда работаю в минус. Потому что мне нужно заплатить за продакшн. У меня большая команда, которая работает над выпусками. Прошлый месяц у меня был по YouTube минус", - рассказал Демин.
Напомним, в прошлом ведущий делился, что посещал ТЦК для обновления данных, однако сделать ему это так и не удалось. Тогда он объяснял, что большие очереди помешали этому, а он не имел возможности проводить там длительное время.
Что сейчас с обновлением его данных, Слава не комментирует.
К слову, Слава Демин - украинский радиоведущий и блогер. Он берет интервью у украинских звезд в рамках своей программы "Слава+", выходящей на YouTube, а также имеет еще один проект, где рассказывает о последних новостях из жизни звезд.
Был женат. От брака у него есть сын, об отношениях с которым также время от времени высказывается в соцсетях. К примеру, не так давно он писал, что может поговорить со своим потомком практически на любую тему.
"Это мой сын Влад. Ему уже 14. Сложный ли этот подростковый период? Волнами. Но мы так же продолжаем обсуждать с ним ВСЕ. Потому что считаю, что коммуникация с ребенком - это самое важное. А еще он стал более самостоятельным. И постепенно сепарируется. И это тоже для меня нормально", - отмечал блогер в одной из публикаций.
Тем временем экс-участник DZIDZIO откровенно рассказал о страхе мобилизации.
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