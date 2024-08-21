Демин признался, есть ли у него бронь от мобилизации и сколько зарабатывает в месяц

Есть ли у Демина бронь

Шоумен отметил, что хоть он и работает на телеканале "Дом" телеведущим, однако официально там не устроен. Мужчина предоставляет свои услуги как физическое лицо-предприниматель, за что получает плату. Поэтому в таком случае брони от службы он получить не может.

"У меня нет трудовой книжки на телеканале. Я как ФЛП выступаю, и они мне просто оплачивают мои услуги. Я не являюсь официальным работником канала, поэтому я не забронирован", - объяснил Слава.

Заработки ведущего

Что касается темы финансов, то звезда не стал скрывать, каковы его заработки. Он сказал, что имеет в месяц от 3 до 5 тысяч долларов. Кроме работы ведущим, мужчина также работает на радио и ведет собственный YouTube-канал, а еще - блог в Instagram.

"Сейчас, мне кажется, мой доход составляет где-то от 3-х до 5 тысяч долларов в месяц. Я хочу здесь уточнить. Монетизация на YouTube есть, но с этой монетизации я имею не так много, иногда работаю в минус. Потому что мне нужно заплатить за продакшн. У меня большая команда, которая работает над выпусками. Прошлый месяц у меня был по YouTube минус", - рассказал Демин.

Шоумен высказался о брони и своих финансах (скриншот)

Напомним, в прошлом ведущий делился, что посещал ТЦК для обновления данных, однако сделать ему это так и не удалось. Тогда он объяснял, что большие очереди помешали этому, а он не имел возможности проводить там длительное время.

Что сейчас с обновлением его данных, Слава не комментирует.

К слову, Слава Демин - украинский радиоведущий и блогер. Он берет интервью у украинских звезд в рамках своей программы "Слава+", выходящей на YouTube, а также имеет еще один проект, где рассказывает о последних новостях из жизни звезд.

Был женат. От брака у него есть сын, об отношениях с которым также время от времени высказывается в соцсетях. К примеру, не так давно он писал, что может поговорить со своим потомком практически на любую тему.

Ведущий со своим сыном Владом (Фото: instagram.com/slavademin_official)

"Это мой сын Влад. Ему уже 14. Сложный ли этот подростковый период? Волнами. Но мы так же продолжаем обсуждать с ним ВСЕ. Потому что считаю, что коммуникация с ребенком - это самое важное. А еще он стал более самостоятельным. И постепенно сепарируется. И это тоже для меня нормально", - отмечал блогер в одной из публикаций.