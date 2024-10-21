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Відома співачка відверто висловилася про Потапа, Винника та інших артистів-втікачів: "Будуть боятися нас"

Понеділок 21 жовтня 2024 16:44
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Відома співачка відверто висловилася про Потапа, Винника та інших артистів-втікачів: "Будуть боятися нас" Оксана Білозір (фото: instagram.com/oksana_bilozir)
Автор: Любов Блажко

Відома українська виконавиця Оксана Білозір прокоментувала не лише тему мобілізації артистів, а й висловилася про наших зірок, які в період повномасштабної війни обрали життя за кордоном.

Про це співачка розповіла в інтерв’ю РБК-Україна (проєкт Styler).

Білозір про Потапа, Яму, Винника та інших

За словами знаменитості, артисти, які обрали життя в чужих країнах у період великої російсько-української війни, навряд чи повернуться додому. Також, на її думку, вони відчувають "прихований сором" і страх перед українцями, які залишилися на Батьківщині.

"Вони не повернуться. Вони будуть боятися нас, вони вже нас бояться. Оцей їхній кітч, який вони нам показують, це прихований їхній сором і страх перед нами. І перед їхньою позицією", - пояснила Білозір.

Відома співачка відверто висловилася про Потапа, Винника та інших артистів-втікачів: &quot;Будуть боятися нас&quot;Білозір висловилася про артистів-втікачів (фото: instagram.com/oksana_bilozir)

Також пані Оксана висловилася про медійні скандали, зокрема про ситуації, коли інфлюенсери хизуються дорогим рівнем життя: хваляться коштовними годинниками, машинами й так далі. Вона відповіла, чи доречно зараз хизуватися подібним.

"Можливо, люди так хочуть самоствердитися, або навпаки якось довести свою значущість. І не знають, що працюють дуже сильно енергетичні закони. Вони навіть не уявляють, який масив негативної енергії отримують. От коли вони отримають свій удар, тоді, може, вони зрозуміють, що вони в житті робили не так", - сказала виконавиця.

"А загалом, кожна людина має право на свій вибір. Інша справа, що вони просто не думають про те, що вони живуть не одні в суспільстві, що є й інші люди. І комусь може бути набагато важче. Ну, тобто це недалекі люди", - підкреслила вона.

Відома співачка відверто висловилася про Потапа, Винника та інших артистів-втікачів: &quot;Будуть боятися нас&quot;Оксана Білозір відповіла, чи доречно зараз хизуватися дорогим життям (фото: instagram.com/oksana_bilozir)

До слова, Оксана Білозір - 67-річна співачка, громадська і політична діячка. У 1994 році вона отримала звання Народної артистки України, була міністром культури та мистецтв України та міністром культури та туризму України.

А також є головою Всеукраїнської громадської організації "Українська взаємодопомога", а з 2006 року - заступницею голови Національної комісії з питань закордонних українців.

З 1989 по 2022 рік Білозір була у шлюбі з музикантом та продюсером Романом Недзельським. Від першого шлюбу має сина Андрія, а від шлюбу з Недзельським - сина Ярослава. Невістка Білозір, Лариса, також є громадською і політичною діячкою.

Також Білозір чесно розповіла, як їй вдається залишатися молодою в 67 років.

А ще Білозір відповіла вдові Яремчука й поставила крапку в скандалі навколо фільму.

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