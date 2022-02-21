Где в доме категорически нельзя хранить деньги: воры заглядывают в первую очередь

Как рассказали следователи, есть много уютных мест в квартире, которые хозяева считают оригинальными для тайника. Но увы, именно там грабители смотрят в первую очередь.

Хранить дома крупные суммы денег – не самая лучшая идея. Но причин для этого может быть много. Поэтому стоит знать, куда их категорически не стоит прятать.

Где воры ищут в первую очередь

Первой злодеи обыскивают спальню – комоды, шкафы, подушки, матрас. Могут вытрусить землю из цветочного горшка и простучать ламинат. Все, что висит в комнате (ковры, зеркала, картины) - в зоне пристального внимания.

Далее обыскивают кухню. Проверяют банки с сыпучими продуктами, холодильник, морозильную камеру, духовку, микроволновку и ведро для мусора (там, оказывается, часто прячут деньги).

Не вздумайте прятать деньги в вентиляционной решетке. Об этом тайнике рассказал еще Михаил Булгаков в романе "Мастер и Маргарита".

В ванной комнате воры осматривают бачок, пространство под раковиной и ванной, за зеркалом. Обшаривают баночки и бутылочки с косметическими средствами.

Не стоит прятать в книгах, даже если у вас полки от пола до потолка во всю стену. Просматриваются деньги довольно быстро. Это правило касается и компакт-дисков.

Далее под ударом воров оказывается техника – телевизор, приставка, компьютер.

Куда же прятать?

Перед обустройством тайника хорошо подумайте – как часто вам придется туда заглядывать. Не стоит отодвигать тяжелый шкаф дважды в неделю перед походом в супермаркет.

Если ваши сбережения нужны для далеко будущего, то место их хранения должно быть очень тяжело доступным.

И самое важное правило – оно не должно быть очевидным. Встаньте в центре комнаты и посмотрите по сторонам. Ищите то место, которое бы не пришло в голову никому.

Например, в карниз можно засунуть купюры, свернутые в трубочку. Карнизов в доме много, каждый проверять – это уйма времени.

В верхней и нижней грани между комнатных дверей можно сделать небольшую нишу для тайника. Найти ее ворам будет сложно.

Внутри многих стеллажей, стенок и подоконников обычно есть пустоты – они хороши для тайника, если вы придумали их сами. Злоумышленники не смогут проверить каждую грань всех предметов мебели.

Еще один интересный фокус, который помогает уберечь квартиру от погрома. Воры ищут до тех пор, пока не найдут и в процессе разносят все, что попадается им под руку.

Поэтому, есть смысл разделить сумму заначки на несколько частей и одну оставить в более доступном месте. Например, в шкафу или в ванной.

Это будет фальшивый тайник, который будет не так жаль потерять, как все ваши сбережения.

Еще один фокус – купите компактный бюджетный сейф. Спрячьте его в шкафу, прикрутите его к стенкам, чтобы ворам было интересно его откручивать. А в сам сейф – небольшую сумму денег.

На месте его раскрывать воры не будут, а открутят и унесут с собой. Вместе с содержимым.