Как украинцев "разводят" на деньги любовники-мошенники: что нужно знать

Сейчас все чаще в сети можно встретить любовника-мошенника. Сначала они признаются, что вы им нравитесь, а потом требуют деньги. Чтобы не стать жертвой афериста, необходимо знать несколько важных правил.

Об этом говорится в сюжете "Сніданку з 1+1".

Как работает схема

В частности, с журналисткой Юлией Дячук произошла неприятная ситуация. Пол года назад она пережила тяжелый развод со своим мужем и на новые отношения отнюдь не рассчитывала. Однако, вдруг ей написал обаятельный американец

"Он мне написал в мессенджер "Hello beautiful". Он залил в уши все, что хотят женщины слышать от мужчин", - рассказала девушка.

Однако, уже через два дня общения девушка заметила кое-что необычное. Парень очень быстро признался в любви. Девушка это восприняла не всерьез и сразу отшутилась, но мошенник отступать не хотел.

Прозрела девушка, когда вместе с любовью появились намеки на деньги

"Он сказал, что его мама попала в больницу, внезапно. А ты ведь так похожа на мою маму", - сказала она.

Девушке помогла подруга, которую больше всего удивила, что за две недели они даже не общались через телефон.

Что говорит психолог

Мошенники действуют в интернете только по одной схеме, говорит психолог Ольга Величко.

Сначала, они из жертвы делают королеву. Они рассказывают, что девушка особенная и они ее любят.

Далее показывают, что вы очень похожи. После этого они исчезают из жизни.

"Они это делают специально чтобы женщина почувствовала, как это когда она не получает внимания. То есть тебя очень сильно любят, а потом бросают. Все это, чтобы показать, как тебе может быть плохо, когда нет моего внимания", - говорит специалист.

После этого они просят деньги. Эта схема наиболее распространена, поэтому важно быть осмотрительными.