Де в будинку категорично не можна зберігати гроші: злодії заглядають в першу чергу

Як розповіли слідчі, є багато затишних місць у квартирі, які господарі вважають оригінальними для схованки. Але на жаль, саме там грабіжники дивляться в першу чергу.

Зберігати вдома великі суми грошей - не найкраща ідея. Але причин для цього може бути багато. Тому варто знати, куди їх категорично не варто ховати.

Де злодії шукають в першу чергу

Першою лиходії обшукують спальню - комоди, шафи, подушки, матрац. Можуть витрусити землю з квіткового горщика і простукати ламінат. Все, що висить в кімнаті (килими, дзеркала, картини) - в зоні пильної уваги.

Далі обшукують кухню. Перевіряють банки з сипучими продуктами, холодильник, морозильну камеру, духовку, мікрохвильовку і відро для сміття (там, виявляється, часто ховають гроші).

Не здумайте ховати гроші у вентиляційній решітці. Про цю схованку розповів ще Михайло Булгаков у романі "Майстер і Маргарита".

У ванній кімнаті злодії оглядають бачок, простір під раковиною і ванною, за дзеркалом. Обшарюють баночки та пляшечки з косметичними засобами.

Не варто ховати в книгах, навіть якщо у вас полки від підлоги до стелі на всю стіну. Проглядаються гроші досить швидко. Це правило стосується і компакт-дисків.

Далі під ударом злодіїв опиняється техніка – телевізор, приставка, комп'ютер.

Куди ж ховати?

Перед облаштуванням схованки добре подумайте - як часто вам доведеться туди заглядати. Не варто відсувати важку шафа двічі в тиждень перед походом в супермаркет.

Якщо ваші заощадження потрібні для далеко майбутнього, то місце їх зберігання має бути дуже важко доступним.

І найважливіше правило - воно не повинно бути очевидним. Встаньте в центрі кімнати та подивіться по сторонах. Шукайте те місце, яке б не спало на думку нікому.

Наприклад, в карниз можна засунути купюри, згорнуті в трубочку. Карнизів в будинку багато, перевіряти кожен з них - це сила-силенна часу.

У верхній і нижній грані між кімнатних дверей можна зробити невелику нішу для схованки. Знайти її злодіям буде складно.

Усередині багатьох стелажів, стінок і підвіконь зазвичай є порожнечі – вони гарні для схованки, якщо ви придумали їх самі. Зловмисники не зможуть перевірити кожну грань всіх предметів меблів.

Ще один цікавий фокус, який допомагає вберегти квартиру від погрому. Злодії шукають до тих пір, поки не знайдуть і в процесі розносять все, що попадається їм під руку.

Тому, є сенс розділити суму заначки на кілька частин і одну залишити в більш доступному місці. Наприклад, в шафі або у ванній.

Це буде фальшива схованка, яку буде не так шкода втратити, як всі ваші заощадження.

Ще один фокус - купіть компактний бюджетний сейф. Сховайте його в шафі, прикрутіть його до стінок, щоб злодіям було цікаво його відкручувати. А в сам сейф - невелику суму грошей.

На місці його розкривати злодії не будуть, а відкрутять і віднесуть з собою. Разом з вмістом.