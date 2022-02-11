В Украине появился новый вид мошенничества, связанный с животными: как работает схема
Украинцы в соцсети Facebook столкнулись с новым видом мошенничества. Аферисты бьют на жалость людей и просят оплатить перевозку животных в руки якобы новых хозяев.
О схеме развода рассказали в Telegram-канале Труха.
Как работает схема
Аферисты просят забрать домашних питомцев якобы в добрые руки. Они отправляют фейковый сайт, на котором нужно оплатить доставку животного.
Например, недавно мужчина опубликовал Facebook пост с просьбой забрать собаку в хорошие руки, поскольку он уезжает из страны.
Это увидела женщина, которой мошенник сразу отправил сайт доставки животных. Он объяснил, что вроде бы собачка в Виннице, и ей нужно заплатить только за доставку.
Подставной сайт
Сайт был подставным. Для подтверждения о якобы отправке собаки мужчина направил накладную. Доставка должна была оплачиваться на сайте по реквизитам. "Хозяин" животного оценил ее доставку в 1070 гривен.
Женщина заподозрила, что сайт фейковый и отказалась платить деньги. После этого мошенник стал удалять переписку.
Мошенники дают фейковый сайт для оплаты перевозки животного (Скриншот ТГ-канал Труха)