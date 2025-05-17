Домашня сметана, сало і сир: які традиційні українські продукти складно знайти в Європі

За його словами, чимало традиційних продуктів довелося "перевинайти", щоб зберегти знайомі рецепти та адаптувати їх до італійських реалій.

"Українська кухня часто базується на унікальних інгредієнтах - таких як домашня сметана, певні види сала, сир, копченості. В Італії їх просто немає або вони мають зовсім іншу технологію приготування", - каже Олексів.

Окрему складність становить пошук копчених продуктів. За словами ресторатора, коптіння в Італії відрізняється як за технологією, так і за смаком, тому звичні нам продукти просто не мають аналогів.

Багато українських продуктів в Італії потрібно "перевинайти", щоб зберегти автентику (фото надане ресторатором)

Також деякі овочі та крупи відрізняються за смаком і текстурою, що вимагає певної адаптації рецептів.

Щоб наблизити страви до оригіналу, команда ресторану "Анастасія" шукає спеціалізованих постачальників, співпрацює з місцевими фермерами, а подекуди навіть імпортує щось з України.

"Водночас це було цікаво - "перевинайти" страви так, щоб зберегти їхню суть, але зробити їх смачними і зрозумілими італійському гостю, - каже Микола.