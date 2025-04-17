Названо найгірший салат, який продають у всіх кулінаріях: не купуйте на свято

Салати часто вважаються символом здорового харчування, але експерти виявили один вид, який можна назвати найгіршим вибором у кулінарії. Не варто купувати його, якщо не хочете зашкодити організму.

Про який саме салат з кулінарії йдеться, читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Який салат краще не купувати в кулінарії?

Експерти в галузі дієтології назвали найпопулярніший салат, який можна знайти на полицях кулінарних відділів супермаркетів, і назвали той, який, на їхню думку, є найгіршим вибором для тих, хто стежить за фігурою та здоров'ям. Ним виявився звичайний картопляний салат з майонезом.

На перший погляд, картопляний салат може здаватися досить невинним. Картопля сама по собі є джерелом калію та вітамінів, але спосіб її приготування та інгредієнти, які додаються, можуть перетворити корисну страву на справжню калорійну бомбу.

Чому салат з майонезом небезпечний?

Основна проблема картопляного салату, який продається в кулінаріях, полягає у великій кількості майонезу. Цей соус, як правило, містить високий відсоток жиру, насичених жирів, холестерину та калорій. Додаючи його у великих кількостях, виробники прагнуть зробити салат більш соковитим та апетитним, але при цьому значно збільшують його енергетичну цінність.

Крім того, у складі такого салату часто можна знайти інші не дуже корисні інгредієнти, такі як варені яйця (які також містять холестерин), копчена ковбаса або шинка (джерело зайвої солі та нітратів), а іноді навіть цукор для покращення смаку. Кількість свіжих овочів у такому салаті, як правило, мінімальна або взагалі відсутня, що робить його бідним на вітаміни та клітковину.

Експерти зазначають, що одна порція такого салату може містити значну частину денної норми калорій та жирів, що робить його не найкращим вибором для тих, хто хоче схуднути або підтримувати здорову вагу. Регулярне вживання такого салату може призвести до набору зайвої ваги, підвищення рівня холестерину в крові та збільшення ризику серцево-судинних захворювань.

"Багато людей помилково вважають салати здоровою їжею, але картопляний салат з великою кількістю майонезу, який продається в кулінаріях, є скоріше десертом через високий вміст жирів та калорій, ніж повноцінною стравою", - зазначає дієтолог Олена Петрова.

"Якщо ви хочете насолодитися салатом, краще приготуйте його вдома, використовуючи замість майонезу йогурт, оливкову олію або інші легкі заправки, та додайте якомога більше свіжих овочів", - додала експерт.

Що обирати замість салатів з майонезу?

Замість картопляного салату експерти рекомендують обирати салати на основі свіжих листових овочів, таких як салат ромен, шпинат або рукола, з додаванням різноманітних овочів (помідори, огірки, перець), нежирних джерел білка (куряча грудка, тунець, тофу, бобові) та здорових жирів (авокадо, горіхи, насіння). Заправляти такі салати краще оливковою олією, лимонним соком або натуральним йогуртом.