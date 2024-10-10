Яблучне варення, яке тане в роті: рецепт смакоти на зиму

В жовтні збирають зимові сорти яблук, які можуть зберігатися до весни. Але зберігати яблука можна й у формі смачного варення, яке тішитиме взимку.

Про те, як готувати варення з яблук на зиму, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Що потрібно для яблучного варення

Для того, щоб приготувати яблучне варення, треба такі продукти:

яблука - 2 кг;

цукор - 1-1,5 кг.

Як готувати яблучне варення

Готувати яблучне варення досить просто, але процес має свої особливості. Спочатку яблука треба помити, обов'язково очистити від шкірки та видалити насіння з плодоніжкою.

Шкірка гірше розварюється та надає варенню гіркуватості. Після цього яблука потрібно натерти на великій тертці або нарізати на шматочки.

Для того, щоб варення було однорідним та без грудочок, яблука краще перетирати. Хоча це довше, ніж нарізати фрукти на скибочки, це покращить проварювання плодів.

Щоб зробити рідке яблучне варення, плоди натирають на тертці (скриншот / Абетка рецептів)

Щоб зробити яблучне варення зі шматочками фруктів, плоди потрібно нарізати на скибочки. В цьому випадку варення матиме цікаву текстуру.

Варення можна робити зі шматочками яблук (скриншот / Смачна кухня)

Нарізані або натерті яблука потрібно перекласти в каструлю з товстими стінками та засипати цукром. Після цього можна або одразу поставити каструлю з яблуками на вогонь, або зачекати декілька годин, щоб цукор розтанув та виділився сік.

Щоб зварити варення, спочатку каструлю ставлять на маленький вогонь та доводять масу до кипіння. Для того, щоб зберегти яблучні скибочки в готовому варенні цілими, перемішувати масу потрібно дуже обережно.

Після закипання варення потрібно проварити протягом 5-10 хвилин, а потім зняти з вогню і повністю охолодити. На це може знадобитися приблизно 4 години.

Хоча варення можна проварювати одразу після охолодження, рекомендують зачекати ще декілька годин - так яблука насичуються цукром і злегка карамелізується, а варення стає смачнішим.

Вдруге проварювати варення потрібно стільки ж часу, але можна збільшити час після охолодження до третього проварювання.

Чим довше проварювати варення - тим густіше воно буде. Але не варто варити варення довше, аніж протягом 10 хвилин. Крім цього, щоб варення було прозорим, під час проварювання потрібно знімати піну.

Чим довше варити яблука, тим густішим буде варення (скриншот / Абетка рецептів)

Після третього проварювання гаряче варення потрібно розкласти по сухих стерилізованих банках та щільно закрити стерилізованими кришками. Банки з варенням потрібно перевернути до повного охолодження.