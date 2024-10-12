Домашняя намазка из сала и зелени: рецепт вкусности на зиму

Оригинальный паштет из сала, сочетающий этот продукт с чесноком, становится популярной заменой мяса с жиром для бутербродов и легких закусок. Особенно вкусной намазку из сала делает зелень и паприка.

О том, как приготовить намазку из сала и зелени, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "Смачна кухня з Наталією Данилюк".

Что нужно для намазки из сала и зелени

Для того чтобы приготовить паштет из сала и зелени, нужны следующие продукты:

сало - 1 кг;

соль - 2 ч. л.;

укроп - 50 г;

чеснок - 8-9 зубчиков;

копченая паприка - 2 ч. л.

Как готовить намазку из сала и зелени

В первую очередь с сала нужно срезать шкурку. После этого сало нужно нарезать на небольшие кусочки и пропустить через мясорубку.

Как сделать паштет из сала (скриншот / Смачна кухня з Наталією Данилюк)

Затем нужно почистить чеснок и пропустить его через мясорубку. Или же можно раздавить чеснок с помощью чеснокодавилки.

Смешайте чеснок с фаршем из сала, обязательно добавив соль. Готовую смесь нужно разделить на три части - в одну будет добавляться паприка, в другую зелень, а третья будет нейтральной по вкусу.

Для этого укроп нужно помыть, обсушить и измельчить ножом. К укропу можно добавить петрушку или немного базилика.

Копченую паприку можно заменить на куркуму или паприку обычную. Смешайте одну часть перемолотого сала с паприкой, а другую - с измельченной зеленью.

Из трех видов намазки нужно сформировать небольшие рулеты, чтобы их удобно было хранить и использовать. Для этого на пищевую пленку нужно выложить слой сала с зеленью, площадью в виде пачки масла и толщиной в 1,5-2 см.

Следующим слоем нужно выложить паштет из сала нейтрального вкуса. Последним слоем будет сало с паприкой. Так вкус будет гармоничным.

Как сделать намазку из сала с паприкой и зеленью (скриншот / Смачна кухня з Наталією Данилюк)

Образовавшийся рулет нужно завернуть в пищевую пленку и положить в холодильник на ночь, чтобы намазка держала форму. Чтобы нарезать намазку из сала кусочками, паштет рекомендуют положить в морозилку на несколько минут перед использованием.

Готовая намазка достаточно долго хранится в морозильной камере, если она герметично завернута в полиэтиленовую пленку.