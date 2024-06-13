8 порад, як зберегти постільну білизну білосніжною якомога довше

З часом білі простирадла можуть втратити свою яскравість і стати тьмяними, сірими та жовтими. Це пов'язано з тим, що наші тіла переносять бруд, піт і жир на постільну білизну. Однак деякі речі в догляді допомагають зберегти білосніжний колір і цупкість тканини якомога довше.

Про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Real Simple .

Оброблюйте плями якомога швидше

Незалежно від того, великі вони чи малі, ледь помітні чи яскраві, реальність така, що плями трапляються. Однак, швидка та ефективна обробка плям допоможе зберегти вашу постільну білизну в ідеальному стані.

Для цього рекомендують увібрати залишки рідини губкою або ганчіркою та нанести на пляму пасту з харчової соди і води, яку потрібно залишити на 30 хвилин - а потім випрати постільну білизну.

Така суміш може допомогти при невеликих або свіжих плямах, а от для великих або стійких плям радять придбати спеціальний засіб.

Не кладіть забруднені простирадла в сушарку

Одна з помилок - запустити повний цикл прання і сушіння, перш ніж перевіряти забруднені ділянки. Якщо покласти забруднену річ в сушарку, тепло зафіксує пляму.

Тож якщо після прання залишилися плями, потрібно повторити процес видалення, поки білизна ще волога. До того ж під час сушіння білизни в сушарці краще обирати низьку температуру, а не високу - надмірне нагрівання може призвести до пожовтіння тканини.

Будьте обережні з відбілювачем

Коли ви думаєте про те, як зберегти білизну білосніжною, на думку одразу спадає відбілювач - проте він може зашкодити.

За словами експертів з клінінгу, коли відбілювач контактує з органічними сполуками, такими як піт і масла, може відбутися хімічна реакція, що призводить до пожовтіння.

Використання занадто великої кількості відбілювача або неправильне його розведення також може пошкодити волокна і призвести до втрати білизни.

Періть постільну білизну регулярно

Якщо ви любите чистоту і справді хочете зберегти білизну білосніжною, рекомендують прати постіль один раз на тиждень. Якщо ж це здається занадто частою процедурою, можна прати білизну один раз на два тижні.

Адже тіло виробляє піт, шкірний жир та скидає клітини шкіри - що хутко вбирає в себе постільна білизна.

Чистьте пральну машину

Брудна пральна машина не зробить білим простирадлам жодної послуги. Якщо пральну машину не чистити регулярно, бруд, пліснява та цвіль можуть накопичуватися, що призведе до знебарвлення постільної білизни.

Це також може призвести до неприємного запаху тканини. Тож не забувайте слідкувати за станом приладу, дотримуючись посібника з експлуатації пральної машини.

Сушіть білизну на сонці

Розвішування білих простирадл на мотузці надворі може здатися злегка застарілим способом, коли є сушарка або батарея, проте цей класичний підхід має користь.

Сонячні ультрафіолетові промені мають природні відбілювальні властивості. Крім цього, на свіжому повітрі вивітрюється й запах прального порошку.

Приймайте душ перед сном

Навіть якщо ви полюбляєте приймати ранковий душ, кілька хвилин споліскування перед тим, як лягти в ліжко, можуть суттєво вплинути на збереження білосніжного кольору простирадл.

Душ перед сном зменшує кількість бруду, поту та масел, які потрапляють на постільну білизну - тож це допоможе зберегти тканину чистішою та яскравішою на довший період часу.

Завжди періть білу білизну окремо

Достатньо однієї неправильно відсортованої речі, щоб зробити всю білу білизну тьмяною. Барвники з темних тканин все одно можуть просочуватися на світлі, навіть якщо їх обробити спеціальними засобами проти вицвітання.

Хоча обробка волокон тканини може допомогти зменшити втрату кольору, вона не може повністю запобігти перенесенню пігменту. Саме тому рекомендують завжди прати темні, світлі та білі тканини окремо.