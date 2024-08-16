Домашний способ, который поможет вывести желтые пятна пота с подушек. И это не уксус или сода

Со временем подушки "классического" белого цвета тускнеют, теряют яркость, и, что хуже, на них появляются желтые потеки, которые не исчезают от стирки. Однако и эти пятна можно попытаться удалить домашним способом.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Express .

Почему на подушках появляются желтые пятна

Подушки могут быть не первой вещью, которую вы думаете постирать, когда кладете постельное белье в стиральную машину, но пренебрежение ими может привести к их неприглядному виду и неприятному аромату.

Со временем они, как и что-либо грязное, могут превратиться в дом для вредных микроорганизмов, что приведет к появлению неприглядных пятен, которые тяжело отстирываются.

Желтыми и грязными подушки становятся из-за накопления пота, бактерий и слюны, выделяющихся во время сна. Кроме этого, кожа и волосы также обновляются - на подушках остаются чешуйки из отмерших клеток и волосинки.

Особенно в летние месяцы, с повышенным потоотделением и пыльцой в воздухе, подушки быстрее теряют свою яркость.

Как вывести желтые пятна из подушек

Можно предположить, что отбеливатель - лучшее средство для отбеливания подушек, но на самом деле это может нанести вред при стирке, поскольку агрессивное средство может повлечь за собой сильную химическую реакцию, которая ослабляет волокна и повреждает ткань.

Вместо того, чтобы тянуться к отбеливателю, который не всегда эффективно удаляет желтые пятна, можно попробовать более безопасные и натуральные альтернативы, которые творят чудеса, такие как перекись водорода.

Как отмечает Дэвид Смит, эксперт по стирке в компании по производству подушек, перекись водорода - одно из домашних средств, чтобы быстро вывести стойкие пятна. Часто это можно сделать за 10-15 минут.

Для такого пятновыводителя необходимо смешать в одинаковых частях перекись водорода и воду. Нанесите смесь на загрязненные участки, оставьте на несколько минут, затем смойте водой.

Обязательно сначала протестируйте средство на небольшом незаметном участке, чтобы убедиться, что оно не повредит ткань.

Дэвид также советует выносить запятнанное белое постельное белье на воздух, чтобы высушить его естественным путем. По его словам, это поможет натуральным образом отбелить и освежить ткань благодаря воздействию ультрафиолета.

После точечной обработки или стирки развесьте подушки под прямыми солнечными лучами. Время от времени переворачивайте вещи для равномерного высыхания и убедитесь, что они полностью высохли, прежде чем использовать их снова.