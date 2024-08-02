Зробіть ці 7 речей і ваше ліжко завжди буде пахнути свіжістю

Чим тепліша погода влітку, тим частіше і більше ми потіємо вночі. Ваша постільна білизна поглинає піт, і це може призвести до жовтих плям і затхлого запаху. Але які є дійсно дієві способи боротися з цією проблемою, щоб не лише прати постійно простирадла?

РБК-Україна (проект Styler) зібрало 7 принципових порад, які допоможуть зробити ваше ліжко та постільну білизну свіжими та ароматними.

Дихаюча постільна білизна

По-перше, варто придбати охолоджуючу постільну білизну, якщо вам важко спати в спеку. Є подушки з технологією охолодження, наприклад, з дихаючими наволочками або наповнювачами, які допомагають регулювати вашу температуру.

Є багато інших охолоджуючих речей, від постільної білизни до самого матраца. Знайдіть те, що підходить вам, щоб зберігати прохолоду протягом літніх місяців. Так ви будете менше потіти.

Не заправляйте ліжко

Якщо ваше ліжко утримує вологу, яку ви виділяєте вночі, це може стати сприятливим середовищем для бактерій, пилових кліщів та затхлих запахів. Ось чому не варто заправляти ліжко відразу після пробудження, адже таким чином ви фактично затримуєте будь-яку вологу з попередньої ночі.

Натомість відкиньте ковдру (повністю з ліжка, якщо можливо), відчиніть вікно і дайте ліжку провітритися принаймні кілька годин. Відкриття вікна важливе, оскільки ви хочете вивітрити затхлий запах і залишкову вологу, щоб запобігти утворенню цвілі у вашому домі. Також розпушіть подушки, щоб волокна наповнювача могли краще дихати та провітрюватися.

Чохли для подушок, матраців і ковдр

Ми вже згадували охолоджуючі властивості чохлів, але навіть якщо ви не обираєте цю технологію, звичайні підковдри та наволочки все одно рекомендується для ваших ковдри та подушок.

Це запобігає проникненню поту в ковдри, подушки та матрац, що робить їх легшими для чищення та менш смердючими в довгостроковій перспективі. Корисно мати більше одного чохла або покривала, щоб можна було їх міняти за потреби. Періть їх принаймні кожні два місяці, щоб запобігти розмноженню бактерій та плям.

Дезодорант і освіжувач

Ви також можете дезодорувати та освіжити своє ліжко, і харчова сода є чудовим дезодорантом.

Просто зніміть постільну білизну до матраца, посипте харчову соду по всій поверхні (можна використати сито для полегшення рівномірного розподілу), потім залиште на кілька годин перед тим, як пилососити за допомогою насадки для меблів і з низькою потужністю всмоктування. Це допоможе видалити запахи, а також будь-які пилові кліщі.

Також є багато освіжувачів, які можна розпилити на постільну білизну для її освіження.

Обмежте вплив домашніх тварин

Приємно, коли домашні улюбленці сплять на ліжку, але вони також сприяють появі запахів на постільній білизні. Щоб обмежити запахи, спробуйте дати вашому улюбленцю окрему ковдру для сну. Таким чином, вам потрібно буде чистити лише ковдру, а не весь комплект постільної білизни.

Перейдіть на літню ковдру

Єдина ковдра для усіх сезонів - не краще рішення, бо влітку вам не потрібен такий самий рівень тепло зберігання як взимку.

Звикніть змінювати свою ковдру, коли ви переходите від зимового до літнього сезону і навпаки. Зберігання ковдри у вакуумному мішку допоможе компактно стиснути її і захистити від молі.

Правильне прання постільної білизни

Дуже важливо правильно прати постільну білизну і регулярно, щоб знищувати будь-які бактерії та запобігати затхлим запахам. Простирадла потрібно прати принаймні раз на два тижні, але частіше може знадобитися, якщо у вас або у когось із членів вашої родини є алергії.

Періть постільну білизну при 60 градусах, якщо це дозволяє етикетка догляду, і використовуйте біологічний миючий засіб, якщо можливо, для найкращого видалення плям. Не скорочуйте цикл прання і не спокушайтеся прати при низькій температурі, оскільки постільна білизна потребує ретельного циклу з достатньою кількістю тепла, щоб знищити будь-які бактерії.

Не забувайте про ковдру та подушки! Їх потрібно прати кожні шість місяців.