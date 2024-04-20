Домашній соус "Песто": справжній смак Італії усього за 5 хвилин

Для приготування вам знадобляться такі інгредієнти:

180 грамів свіжого зеленого базиліку

300 мілілітрів оливкової олії

100 грамів пармезану

70 грамів кедрових горіхів

2 зубчики часнику

1 чайна ложка солі

половина чайної ложки перцю

сіль - на смак.

Почнемо приготування. Вимийте та обсушіть базилік. Відірвіть усі листочки, а стебла можна викидати.

Потім візьміть обсмажені кедрові горішки та викладіть їх у чашу блендера. Туди ж додайте часник, ретельно усе перебийте. Потім всипайте листочки базиліку та ще раз усе подрібніть. Далі вливайте лимонний сік та оливкову олію.

А потім додавайте пармезан та перебийте соус на великій швидкості. Після цього додавайте сіль та перець. Соус "Песто" можна одразу подавати на стіл. Він гарно підкреслить смак страв та додасть по-справжньому італійську вишуканість.