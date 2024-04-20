Домашний соус "Песто": настоящий вкус Италии всего за 5 минут

Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:

180 граммов свежего зеленого базилика

300 миллилитров оливкового масла

100 граммов пармезана

70 граммов кедровых орехов

2 зубчика чеснока

1 чайная кровать соли

половина чайной ложки перца

соль - по вкусу.

Начнем приготовление. Вымойте и обсушите базилик. Оторвите все листики, а стебли можно выбрасывать.

Затем возьмите обжаренные кедровые орешки и выложите их в чашу блендера. Туда же добавить чеснок, тщательно все перебейте. Затем всыпайте листики базилика и еще раз все измельчите. Потом вливайте лимонный сок и оливковое масло.

Далее добавляйте пармезан и перебейте соус на большой скорости. После этого добавляйте соль и перец. Соус "Песто" можно сразу подавать на стол. Он хорошо подчеркнет вкус блюд и придаст по-настоящему итальянскую изысканность.