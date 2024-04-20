RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Домашний соус "Песто": настоящий вкус Италии всего за 5 минут

Как приготовить соус "Песто" (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Соус "Песто" не зря называют вкусом Италии. Он можент удачно дополнить пасту, мясо, рыбу и овощные закуски. И если вы не хотите покупать "Песто" в магазине, то попробуйте приготовить его дома - это очень легко.

Как сделать соус "Песто" всего за 5 минут, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт "ЯбПоїла".

Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • 180 граммов свежего зеленого базилика
  • 300 миллилитров оливкового масла
  • 100 граммов пармезана
  • 70 граммов кедровых орехов
  • 2 зубчика чеснока
  • 1 чайная кровать соли
  • половина чайной ложки перца
  • соль - по вкусу.

Начнем приготовление. Вымойте и обсушите базилик. Оторвите все листики, а стебли можно выбрасывать.

Затем возьмите обжаренные кедровые орешки и выложите их в чашу блендера. Туда же добавить чеснок, тщательно все перебейте. Затем всыпайте листики базилика и еще раз все измельчите. Потом вливайте лимонный сок и оливковое масло.

Далее добавляйте пармезан и перебейте соус на большой скорости. После этого добавляйте соль и перец. Соус "Песто" можно сразу подавать на стол. Он хорошо подчеркнет вкус блюд и придаст по-настоящему итальянскую изысканность.

Раньше мы уже рассказывали, как приготовить соус "Тартар".

Кроме того, недавно стало известно, как приготовить праздничный салат "минутка" всего из 5 продуктов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Рецепты