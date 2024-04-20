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Домашній соус "Песто": справжній смак Італії усього за 5 хвилин

Субота 20 квітня 2024 16:28
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Домашній соус "Песто": справжній смак Італії усього за 5 хвилин Як приготувати соус "Песто" (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Соус "Песто" не дарма називають смаком Італії. Він здатний вдало доповнити пасту, м'ясо, рибу та овочеві закуски. І якщо ви не хочете купувати "Песто" в магазині, то спробуйте приготувати його вдома - це дуже легко.

Як зробити соус "Песто" усього за 5 хвилин, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт "ЯбПоїла".

Для приготування вам знадобляться такі інгредієнти:

  • 180 грамів свіжого зеленого базиліку
  • 300 мілілітрів оливкової олії
  • 100 грамів пармезану
  • 70 грамів кедрових горіхів
  • 2 зубчики часнику
  • 1 чайна ложка солі
  • половина чайної ложки перцю
  • сіль - на смак.

Почнемо приготування. Вимийте та обсушіть базилік. Відірвіть усі листочки, а стебла можна викидати.

Потім візьміть обсмажені кедрові горішки та викладіть їх у чашу блендера. Туди ж додайте часник, ретельно усе перебийте. Потім всипайте листочки базиліку та ще раз усе подрібніть. Далі вливайте лимонний сік та оливкову олію.

А потім додавайте пармезан та перебийте соус на великій швидкості. Після цього додавайте сіль та перець. Соус "Песто" можна одразу подавати на стіл. Він гарно підкреслить смак страв та додасть по-справжньому італійську вишуканість.

Раніше ми вже розповідали, як приготувати соус "Тартар".

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