Домашній соус "Песто": справжній смак Італії усього за 5 хвилин
Соус "Песто" не дарма називають смаком Італії. Він здатний вдало доповнити пасту, м'ясо, рибу та овочеві закуски. І якщо ви не хочете купувати "Песто" в магазині, то спробуйте приготувати його вдома - це дуже легко.
Як зробити соус "Песто" усього за 5 хвилин, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт "ЯбПоїла".
Для приготування вам знадобляться такі інгредієнти:
- 180 грамів свіжого зеленого базиліку
- 300 мілілітрів оливкової олії
- 100 грамів пармезану
- 70 грамів кедрових горіхів
- 2 зубчики часнику
- 1 чайна ложка солі
- половина чайної ложки перцю
- сіль - на смак.
Почнемо приготування. Вимийте та обсушіть базилік. Відірвіть усі листочки, а стебла можна викидати.
Потім візьміть обсмажені кедрові горішки та викладіть їх у чашу блендера. Туди ж додайте часник, ретельно усе перебийте. Потім всипайте листочки базиліку та ще раз усе подрібніть. Далі вливайте лимонний сік та оливкову олію.
А потім додавайте пармезан та перебийте соус на великій швидкості. Після цього додавайте сіль та перець. Соус "Песто" можна одразу подавати на стіл. Він гарно підкреслить смак страв та додасть по-справжньому італійську вишуканість.
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