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Домашние конфеты "Трюфель", в которых ни грамма сахара: быстрый рецепт

Автор: Светлана Мащенко

Сладости - конечно не та еда, которую мы можем позволить себе в неограниченных количествах, но полезные альтернативы таки есть. Одна из таких - домашние конфеты, которые очень похожи на "Трюфель", но при этом они полезны и не содержат ни грамма сахара.

Секретом приготовления сладостей поделилась популярный фуд-блогер Alina FooDee.

Такие конфетки получаются мягкими, сладкими, но при этом несут в себе пользу. И вряд ли кто-то догадается, что в их составе есть овсяные хлопья и кокосовая стружка!

Ингредиенты для домашних конфет:

  • Финики без косточки - 200 г
  • Овсяные хлопья - 2 ст. л.
  • Кокосовая стружка - 2 ст. л.
  • Шоколад горький - 100 г
  • Какао - для обваливания конфет

Скрин: домашние конфеты "Трюфели"

Пошаговое приготовление сладостей

Обжарьте овсяные хлопья и кокосовую стружку на сковороде до румяности. Измельчите их при помощи блендера.

Измельчите финики при помощи блендера. Добавьте кокосовую стружку, овсяные хлопья и растопленный шоколад. Перемешайте до однородности. Поставьте в холодильник на 5-10 минут, чтобы масса стала более плотная.

Скатайте шарики по 15 г. Обваляйте в какао. Вкусные и полезные домашние конфеты готовы.

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