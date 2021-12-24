Домашні цукерки "Трюфель", в яких ні грама цукру: швидкий рецепт

Такі цукерки виходять м'якими, солодкими, але при цьому несуть в собі користь. І навряд чи хтось здогадається, що в їх складі є вівсяні пластівці і кокосова стружка!

Інгредієнти для домашніх цукерок:

Фініки без кісточки - 200 г

Вівсяні пластівці - 2 ст. л.

Кокосова стружка - 2 ст. л.

Шоколад гіркий - 100 г

Какао - для обвалювання цукерок

Скрін: домашні цукерки "Трюфелі"

Покрокове приготування солодощів

Обсмажте вівсяні пластівці і кокосову стружку на сковороді до рум'яності. Подрібніть їх за допомогою блендера.

Подрібніть фініки за допомогою блендера. Додайте кокосову стружку, вівсяні пластівці і розтоплений шоколад. Перемішайте до однорідності. Поставте в холодильник на 5-10 хвилин, щоб маса стала більш щільна.

Скачайте кульки по 15 г. Обваляйте в какао. Смачні і корисні домашні цукерки готові.