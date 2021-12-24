Домашні цукерки "Трюфель", в яких ні грама цукру: швидкий рецепт

Солодощі - звичайно не та їжа, яку ми можемо дозволити собі в необмежених кількостях, але корисні альтернативи таки є. Одна з таких - домашні цукерки, які дуже схожі на "Трюфель", але при цьому вони корисні і не містять ні грама цукру.
Секретом приготування солодощів поділилася популярний фуд-блогер Alina FooDee.
Такі цукерки виходять м'якими, солодкими, але при цьому несуть в собі користь. І навряд чи хтось здогадається, що в їх складі є вівсяні пластівці і кокосова стружка!
Скрін: домашні цукерки "Трюфелі"
Обсмажте вівсяні пластівці і кокосову стружку на сковороді до рум'яності. Подрібніть їх за допомогою блендера.
Подрібніть фініки за допомогою блендера. Додайте кокосову стружку, вівсяні пластівці і розтоплений шоколад. Перемішайте до однорідності. Поставте в холодильник на 5-10 хвилин, щоб маса стала більш щільна.
Скачайте кульки по 15 г. Обваляйте в какао. Смачні і корисні домашні цукерки готові.
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