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Домашні цукерки "Трюфель", в яких ні грама цукру: швидкий рецепт

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П'ятниця 24 грудня 2021 11:13
Домашні цукерки "Трюфель", в яких ні грама цукру: швидкий рецепт Колаж РБК-Україна: як приготувати домашні цукерки "Трюфель"
Автор: Світлана Мащенко

Солодощі - звичайно не та їжа, яку ми можемо дозволити собі в необмежених кількостях, але корисні альтернативи таки є. Одна з таких - домашні цукерки, які дуже схожі на "Трюфель", але при цьому вони корисні і не містять ні грама цукру.

Секретом приготування солодощів поділилася популярний фуд-блогер Alina FooDee.

Такі цукерки виходять м'якими, солодкими, але при цьому несуть в собі користь. І навряд чи хтось здогадається, що в їх складі є вівсяні пластівці і кокосова стружка!

Інгредієнти для домашніх цукерок:

  • Фініки без кісточки - 200 г
  • Вівсяні пластівці - 2 ст. л.
  • Кокосова стружка - 2 ст. л.
  • Шоколад гіркий - 100 г
  • Какао - для обвалювання цукерок

Домашні цукерки &quot;Трюфель&quot;, в яких ні грама цукру: швидкий рецепт

Скрін: домашні цукерки "Трюфелі"

Покрокове приготування солодощів

Обсмажте вівсяні пластівці і кокосову стружку на сковороді до рум'яності. Подрібніть їх за допомогою блендера.

Подрібніть фініки за допомогою блендера. Додайте кокосову стружку, вівсяні пластівці і розтоплений шоколад. Перемішайте до однорідності. Поставте в холодильник на 5-10 хвилин, щоб маса стала більш щільна.

Скачайте кульки по 15 г. Обваляйте в какао. Смачні і корисні домашні цукерки готові.

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