Домашние беляши на кефире: готовим на скорую руку (видео)

Ингредиенты:

Кефир теплый - 250 г

Сода - 0,5 ч. л.

Мука - 350 г

Соль - 1 ч. л.

Сахар - 1 ст. л.

Растительное масло - 1 ст. л.

Для начинки:

Фарш - 300 г

Лук - 1 шт.

Соль, черный перец - по вкусу

Вода - 1-2 ст. л.

Скриншот: Таким будет наш беляш внутри

Пошаговая инструкция

В теплый кефир добавьте соль, сахар, растительное масло. Перемешайте муку с содой. Добавьте кефир в муку и замесите мягкое, слегка липкое тесто. Накройте крышкой и оставьте на 15 минут, чтобы тесто отдохнуло.

Очень мелко нарежьте лук. Обжарьте на растительном масле до прозрачности.

Добавьте к фаршу обжаренный лук, соль, черный перец по вкусу, немного воды для сочности. Хорошо перемешайте.

Рабочую поверхность смажьте растительным маслом. Разделите тесто на 10 частей. Округлите каждую часть.

Раскатайте лепешку, по центру положите начинку, хорошо закрепите края сверху, формируя закрытый беляш.

Обжарьте на достаточном количестве растительного масла, выкладывая беляш швом вниз. Обжаривайте на небольшом огне, чтобы фарш внутри успел приготовиться. Выложите беляши на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир.