Домашні біляші на кефірі: готуємо на швидку руку (відео)

Інгредієнти:

Кефір теплий - 250 г

Сода - 0,5 ч. л.

Борошно - 350 г

Сіль - 1 ч. л.

Цукор - 1 ст. л.

Олія - 1 ст. л.

Для начинки:

Фарш - 300 г

Цибуля - 1 шт.

Сіль, чорний перець - за смаком

Вода - 1-2 ст. л.

Скріншот: Таким буде наш біляш всередині

Покрокова інструкція

У теплий кефір додайте сіль, цукор, олію. Перемішайте борошно з содою. Додайте кефір в борошно і замісіть м'яке, злегка липке тісто. Накрийте кришкою і залиште на 15 хвилин, щоб тісто відпочило.

Дуже дрібно наріжте цибулю. Обсмажте на олії до прозорості.

Додайте до фаршу обсмажену цибулю, сіль, чорний перець за смаком, трохи води для соковитості. Добре перемішайте.

Робочу поверхню змастіть рослинною олією. Розділіть тісто на 10 частин. Округліть кожну частину.

Розкачайте корж, по центру покладіть начинку, добре закріпіть краї зверху, формуючи закритий біляш.

Обсмажте на достатній кількості олії, викладаючи біляш швом вниз. Обсмажуйте на невеликому вогні, щоб фарш всередині встиг приготуватися. Викладіть біляші на паперовий рушник, щоб вбрався зайвий жир.