Домашні яйця чи фабричні? Чим вони відрізняються і які краще

Основні міфи про фабричні яйця

У яйцях містяться вітаміни А, Д, Е, мінерали та амінокислоти. І все це є у будь-яких яйцях, які є на нашому ринку. А вибір зараз дуже великий – купити яйця можна у будь-якому магазині, на ринку. Але як вибрати якісний продукт?

Жовток якісного яйця має насичений оранжевий колір. Насправді це не так. Помаранчевий колір мають жовтки запліднених курячих яєць. Куряче яйце - це яйцеклітина, яку курка відкладає, незалежно від того, є в курнику півень чи ні. Якщо півня немає, то яйце не буде заплідненим й жовток буде світлого жовтого світла. У помаранчевому жовтку 100% набір хромосом, і з нього може вилупитися курча.

На птахофабриках іноді спеціально додають до раціону курок барвник, який допомагає зробити жовток темнішим. Таке шахрайство дуже поширене, і перевірити його можна легко. Потрібно зварити яйце і подивитися, чи є в жовтку біла крапка - майбутнє курча. Якщо є – то у яйці максимум корисних речовин.

Коричневі яйця корисніші за білі. Це неправда і забарвлення шкаралупи залежить від кольору курки. У світлих курок – яйця світлі, а у темних курок – темні.

Великі яйця корисніші за дрібні. Розмір яйця не впливає на його якість. Великі яйця несуть дорослі кури, дрібні – молоді.

Сільські яйця екологічно чисті. Насправді це не так. Коли ви купуєте яйця на ринку у незнайомого фермера, то не знаєте, в яких умовах мешкають кури, де знаходиться ферма. Екологічно чистими яйця можна вважати, якщо село далеко від міста, від траси та машин. Якщо повз ферму їздять машини й кури клюють траву, на якій осідають вихлопні гази, то важко говорити про екологічність.

Чим відрізняються домашні яйця від фабричних

Розмір. На птахофабриці кури живуть у різних клітинах та розділені за віковим критерієм. Тому легко збирати в один лоток яйця одного розміру та відправляти їх у магазин. На фермі курки живуть в одному курнику. Тому зібрати однаковий лоток вийде, якщо велика ферма. Але й у такому разі – це складно.

Форма. Усі яйця, які відрізняються від стандарту, на фабриці вважають "браком" та утилізують. Але на фермі таке буває нечасто, і домашні яйця можуть бути будь-якої форми.

Шкаралупа. У фабричних вона гладша, а в сільських - шорстка і має сколи.

Зовнішній вигляд. На птахофабриках кури живуть у стерильних умовах. Тому послід з яйцями не контактує. А бруд на них зовсім не потрапляє. А на фермах таких умов досягти неможливо. Курка за своєю природою неохайне створення, тому на домашніх яйцях буває бруд, залишки посліду і навіть шматочки трави.

Однорідністю жовтка. Підфарбовування жовтка практикується на фабриках. Тому жовтки фабричних курок мають насичений помаранчевий колір. Або неоднорідний колір – якщо курка погано переносить барвник. У сільських курей у їжі немає барвників, тому колір жовтка буде рівним.

Запах. Курки всеїдні й цим користуються власники птахофабрик - їх годують не лише зерном, а й дешевою рибою. Тому яйця таких курок можуть мати рибний запах та присмак. У раціон сільських курок входить рослинна їжа та їх яйця мають нейтральний запах.

Ціна. Якісний товар коштує завжди дорожче, тому сільські домашні яйця завжди дорожчі за фабричні.

Які яйця варто купувати?

Однозначно, варто віддати перевагу сільським яйцям. Але варто познайомитись із фермером і завжди купувати яйця тільки у нього. По можливості дізнатися, чи продає він залишки своїх продуктів, чи у нього налагоджений бізнес.

Варто пам'ятати, що взимку купити якісні яйця складніше, ніж улітку. Взимку кури несуться гірше, відповідно в селах зайвих яєць немає на продаж або їх зовсім мало.