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Домашні бендерики з м'ясом, після яких ви більше не купите магазинні

Як приготувати смачні бендерики з м'ясом (скриншот)
Автор: Світлана Мащенко

Бендерики - це млинці-конвертики з м'ясом, які можна купити у відділі напівфабрикатів, але краще - приготувати власноруч.

Рецептом поділилася кулінарка Марія Михальченко на YouTube каналі.

Складники:

  • 3 яйця
  • дрібка солі
  • 2 ст. л. цукру
  • 2 ст. л. вершкового масла
  • 2 ст. л. олії
  • 150+400 мл молока
  • 200 г борошна
  • 800 г м'яса
  • 2 середніх цибулини
  • сіль, перець
  • яйця для обсмаження - близько 4 шт.

Покрокове приготування

Приготуйте тісто для млинців: у мисці збийте яйця, цукор, сіль, розтоплене вершкове масло, олію.

Влийте 150 мл молока і перемішайте, додайте борошно і знову все змішайте. В кілька прийомів додавайте ще 400 мл молока і перемішуйте до однорідної маси.

Залиште тісто відпочити на 15 хвилин. Обсмажте млинці з обох боків.

До 800 грамів фаршу додайте перемелену цибулю, перець та сіль. Добре перемішайте фарш.

Сформуйте трикутники з млинців, начинивши кожен фаршем.

Збийте яйця з сіллю, змочуйте кожен млинець в яйці і обсмажте на сковороді, а потім потримайте в духовці близько 15-20 хвилин.

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