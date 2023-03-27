Домашние бендерики с мясом, после которых вы больше не купите магазинные

Составляющие:

3 яйца

щепотка соли

2 ст. л. сахара

2 ст. л. сливочного масла

2 ст. л. сливочного масла

150+400 мл молока

200 г муки

800 г мяса

2 средних луковицы

соль, перец

яйца для обжарки - около 4 шт.

Пошаговое приготовление

Приготовьте тесто для блинов: в миске взбейте яйца, сахар, соль, растопленное сливочное масло, растительное масло.

Влейте 150 мл молока и перемешайте, добавьте муку и снова все смешайте. В несколько приемов добавляйте еще 400 мл молока и перемешивайте до однородной массы.

Оставьте тесто отдохнуть на 15 минут. Обжарьте блины с обеих сторон.

К 800 г фарша добавьте перемолотый лук, перец и соль. Хорошо перемешайте фарш.

Сформируйте треугольники из блинов, начинив каждый фаршем.

Взбейте яйца с солью, смачивайте каждый блинчик в яйце и обжарьте на сковороде, а затем подержите в духовке около 15-20 минут.