Домашні бендерики з м'ясом, після яких ви більше не купите магазинні
Бендерики - це млинці-конвертики з м'ясом, які можна купити у відділі напівфабрикатів, але краще - приготувати власноруч.
Рецептом поділилася кулінарка Марія Михальченко на YouTube каналі.
Складники:
- 3 яйця
- дрібка солі
- 2 ст. л. цукру
- 2 ст. л. вершкового масла
- 2 ст. л. олії
- 150+400 мл молока
- 200 г борошна
- 800 г м'яса
- 2 середніх цибулини
- сіль, перець
- яйця для обсмаження - близько 4 шт.
Покрокове приготування
Приготуйте тісто для млинців: у мисці збийте яйця, цукор, сіль, розтоплене вершкове масло, олію.
Влийте 150 мл молока і перемішайте, додайте борошно і знову все змішайте. В кілька прийомів додавайте ще 400 мл молока і перемішуйте до однорідної маси.
Залиште тісто відпочити на 15 хвилин. Обсмажте млинці з обох боків.
До 800 грамів фаршу додайте перемелену цибулю, перець та сіль. Добре перемішайте фарш.
Сформуйте трикутники з млинців, начинивши кожен фаршем.
Збийте яйця з сіллю, змочуйте кожен млинець в яйці і обсмажте на сковороді, а потім потримайте в духовці близько 15-20 хвилин.
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