Домашні бендерики з м'ясом, після яких ви більше не купите магазинні

Бендерики - це млинці-конвертики з м'ясом, які можна купити у відділі напівфабрикатів, але краще - приготувати власноруч.

Складники:

3 яйця

дрібка солі

2 ст. л. цукру

2 ст. л. вершкового масла

2 ст. л. олії

150+400 мл молока

200 г борошна

800 г м'яса

2 середніх цибулини

сіль, перець

яйця для обсмаження - близько 4 шт.

Покрокове приготування

Приготуйте тісто для млинців: у мисці збийте яйця, цукор, сіль, розтоплене вершкове масло, олію.

Влийте 150 мл молока і перемішайте, додайте борошно і знову все змішайте. В кілька прийомів додавайте ще 400 мл молока і перемішуйте до однорідної маси.

Залиште тісто відпочити на 15 хвилин. Обсмажте млинці з обох боків.

До 800 грамів фаршу додайте перемелену цибулю, перець та сіль. Добре перемішайте фарш.

Сформуйте трикутники з млинців, начинивши кожен фаршем.

Збийте яйця з сіллю, змочуйте кожен млинець в яйці і обсмажте на сковороді, а потім потримайте в духовці близько 15-20 хвилин.